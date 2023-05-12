В Свердловской области на данный момент горит 15 торфяников и 25 тыс. гектаров леса

Из 77 природных пожаров общей площадью около 100 тыс. гектаров, которые были зафиксированы за сутки 9 мая, на сегодняшний день нелокализованными осталось 16.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно направлять технику, которая освобождается с тушения лесных пожаров, на торфяные возгорания. Сейчас в регионе действует 15 таких пожаров. Такие данные приводит Telegram-канал «Не для протокола».

Здесь же сообщается, что по оперативным данным на 12 мая за сутки в Свердловской области ликвидировано 33 пожара на площади более 27 тыс. гектаров. Крупнейшие пожары локализованы в населенных пунктах:

Реж — два пожара, 7,5 тыс. га

Тугулым — два пожара, 5,6 тыс. га

Талица — два пожара, 4,1 тыс. га

Ирбитский район — один пожар, 4 тыс. га

Ревда — один пожар, 2,5 тыс. га

Асбест — пожар на 1,5 тыс. га

Белоярский — пожар на 1,3 тыс. га

Не локализованы 16 пожаров на 23,5 тыс. га:

Тугулым — один пожар на 8 тыс. га

Пышминский район — два пожара на территории почти 6 га

Сухой лог — один пожар 4 тыс. га

Невьянск — один пожар 3 тыс. га

Атемовский — один пожар 1 тыс. га.

Одновременно с лесными пожарами в Свердловской области тлеет торф. Сейчас главные очаги в Белоярском районе и в Первоуральске. Рядом с поселком Гагарский Белоярского района с 20 апреля обнаружили 16 очагов возгорания торфа на площади 48 га. Сейчас на участке идет открытое горение торфа. За последние сутки удалось затушить 9 очагов на площади 14 га. В поселке Канал под Первоуральском с 20 апреля обнаружено 30 очагов тления на площади 15 га. Торф тлеет в полосе отвода железной дороги. Угрозы населенным пунктам и коллективным садам нет.

Напомним, на вечер 6 мая в Свердловской области действовало 53 пожара — огнем было охвачено более 33 тыс. га леса, 15 возгораний за сутки удалось локализовать, еще 8 пожаров удалось полностью ликвидировать. Но ситуация оставалась критической и усугубляется из-за теплой погоды и сильного ветра — порывы до 20 метров в секунду.

На 9 мая в Свердловской области было зарегистрировано уже 77 природных пожаров на площади 104 тыс. га. Появилось 12 новых возгораний, огонь охватил 27 тыс. га, потушено 20 пожаров на 4,6 тыс. га.

Пожарным удалось локализовать 20 возгораний в Асбесте, Ревде, Слободо-Туринском районе на площади более 23 га, два пожара локализованы в Березовском городском округе и Талице, три в Верхней Пышме, четыре в Тугулыме.

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