В Свердловской области снова горят леса
Буквально несколько дней назад власти сообщили, что все пожары в регионе потушены. Причиной новых возгораний стали грозы, сейчас горит около 3 га леса в двух районах области.
В Свердловской области вновь разгораются лесные пожары. ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает, что на раннее утро 28 июня в регионе действуют два пожара на землях лесного фонда. Огонь охватил уже около 3 га.
Леса горят в Гаринском (примерно 1 га) и Сосьвинском (1,5 га) районах. Причиной возгораний стали грозы.
Отметим, меньше недели назад в регионе, по заявлению властей, были потушены все пожары. Особый противопожарный режим в области, однако продолжает действовать, он был установлен губернатором Евгением Куйвашевым 5 мая.
Накануне стало известно, что Евгений Куйвашев выделил погорельцам Арамиля 41,5 млн руб. Двухэтажный дом на Ломоносова, 5 в городе загорелся в мае в период действия особого противопожарного режима. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, в том числе семеро детей, восстановлению дом не подлежал.
Выделенные губернатором из резервного фонда средства будут распределены следующим образом:
- 13 млн руб. направят на приобретение квартир для семей, которые жили в сгоревшем доме по договорам соцнайма;
- 23 млн руб. — выплаты жителям, квартиры которых были оформлены собственность. Суммы будут рассчитываться индивидуально, в зависимости от площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра;
- снос сгоревшего дома и прилегавших к нему незаконных хозяйственных построек.
Всего с весны-2023 в области сгорело более 200 тыс. га леса, власти для борьбы с пожарами просили федеральной помощи.
Как ранее писал DK.RU, Владимир Путин поручил построить в Свердловской и соседней Курганской областях базу Авиалесоохраны.