Евгений Куйвашев выделил погорельцам Арамиля 41,5 млн руб.

Источник средств — резервный фонд. По поручению главы Свердловской области, горожан, квартиры которых были уничтожены огнем, должны обеспечить жильем до конца лета.

Двухэтажный дом на Ломоносова, 5 в Арамиле загорелся в мае в период действия особого противопожарного режима. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, в том числе семеро детей.

Восстановлению дом не подлежал.

Выделенные губернатором Евгением Куйвашевым средства (41,5 млн руб.) будут распределены следующим образом:

13 млн руб. направят на приобретение квартир для семей, которые жили в сгоревшем доме по договорам соцнайма;

23 млн руб. — выплаты жителям, квартиры которых были оформлены собственность. Суммы будут рассчитываться индивидуально, в зависимости от площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра;

снос сгоревшего дома и прилегавших к нему незаконных хозяйственных построек.

Ранее DK.RU сообщил, что из-за пожаров серьезно пострадал поселок Сосьва. Там сгорело 150 домов. Без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева на строительство жилья для погорельцев и колонии в Сосьве из федерального бюджета будет выделено 4,1 млрд руб.

Напомним, что в этом году лесные пожары в Свердловской области бушевали два месяца. 22 июня были ликвидированы два последних очага возгорания — в Богдановическом и Сосьвинском районах. Однако, как минимум до 6 июля на территории региона продолжит действовать особый противопожарный режим.

Как сообщает Justmedia.ru, туристы снова могут самостоятельно посещать природные парки в Свердловской области: Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской, а также Шарташский лесной парк. Правда, они должны передвигаться только по оборудованным маршрутам.