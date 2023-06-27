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Евгений Куйвашев выделил погорельцам Арамиля 41,5 млн руб.

Евгений Куйвашев выделил погорельцам Арамиля 41,5 млн руб.
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Источник средств — резервный фонд. По поручению главы Свердловской области, горожан, квартиры которых были уничтожены огнем, должны обеспечить жильем до конца лета.

#ДЕНЬГИ#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Двухэтажный дом на Ломоносова, 5 в Арамиле загорелся в мае в период действия особого противопожарного режима. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, в том числе семеро детей.

Восстановлению дом не подлежал.

Выделенные губернатором Евгением Куйвашевым средства (41,5 млн руб.) будут распределены следующим образом:

  • 13 млн руб. направят на приобретение квартир для семей, которые жили в сгоревшем доме по договорам соцнайма;
  • 23 млн руб. — выплаты жителям, квартиры которых были оформлены собственность. Суммы будут рассчитываться индивидуально, в зависимости от площади квартиры и рыночной стоимости квадратного метра;
  • снос сгоревшего дома и прилегавших к нему незаконных хозяйственных построек.

Ранее DK.RU сообщил, что из-за пожаров серьезно пострадал поселок Сосьва. Там сгорело 150 домов. Без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева на строительство жилья для погорельцев и колонии в Сосьве из федерального бюджета будет выделено 4,1 млрд руб.

Напомним, что в этом году лесные пожары в Свердловской области бушевали два месяца. 22 июня были ликвидированы два последних очага возгорания — в Богдановическом и Сосьвинском районах. Однако, как минимум до 6 июля на территории региона продолжит действовать особый противопожарный режим.

Как сообщает Justmedia.ru, туристы снова могут самостоятельно посещать природные парки в Свердловской области: Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской, а также Шарташский лесной парк. Правда, они должны передвигаться только по оборудованным маршрутам.

Автор: Виктория Говорковская
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