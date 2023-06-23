Эпопея с пожарами в лесах на Среднем Урале завершена

Однако особый противопожарный режим будет действовать как минимум до 6 июля — жителям региона пока запрещено ходить в лес, разводить костры и пользоваться мобильными мангалами.

В Свердловской области спустя два месяца потушили все лесные пожары. Вчера 22 июня были ликвидированы два последних очага возгорания — в Богдановическом и Сосьвинском районах, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. С огнем боролись более 60 человек и 17 единиц техники.

Однако, на территории региона продолжит действовать особый противопожарный режим. В числе установленных ограничений — запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ. Кроме этого, как пишет Justmedia.ru, нельзя пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственных дачных или садовых участков, а также проводить строительные и производственные огневые работы. На прошлой неделе было принято решение продлить особый противопожарный режим до 6 июля.

Как уже писал DK.RU, в этом году лесные пожары в Свердловской области начались в конце апреля, а их пик пришелся на майские праздники. С 5 мая во всех региональных лесах введен режим ЧС — его отменили 14 июня. Областные власти активно привлекали волонтеров и местных жителей и даже были готовы оплачивать их работу. Так, например, волонтеры, участвующие в тушении пожаров, могли рассчитывать на вознаграждение до 2 тыс. руб. в день. А граждане, задержавшие виновников возгорания, могли получить 100 тыс. руб.

Сильнее всего от пожаров пострадала Сосьва — пожар уничтожил 110 домов и унес жизни двух жителей поселка. Сейчас там возводят 63 индивидуальных и один многоквартирный дом — пострадавшим семьям их должны передать до 1 октября. Также ведется строительство домов для погорельцев в поселке Таежном.

На днях Владимир Путин поручил до 1 июля выделить Свердловской области средства из федерального бюджета на поддержку граждан, пострадавших от пожаров в апреле-мае 2023 г.