В Свердловской области появится центр беспилотных авиасистем

На федеральные деньги в регионе построят научно-производственный центр, который будет разрабатывать и производить дроны. Планируется, что он будет сотрудничать со школами, колледжами и вузами.

В Свердловской области в 2026 г. откроется научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиасистем. Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, сообщил, что центр будет обеспечивать полный цикл, от разработки дронов до их сертификации и запуска в серийное производство.

На совещании по вопросу развития отрасли в регионе Шмыков уточнил:

Команда Свердловской области успешно приняла участие в интенсиве «Архипелаг-2023», в ходе которого удалось детально проработать проект регионального НПЦ, с учетом специализации производителей и наличия компетенций по выпуску материалов и комплектующих.

Во время проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» замглавы Росавиации Андрей Добряков заявил о том, что Россия нуждается в 100 тыс. операторов беспилотников, прогноз по наращиванию парка беспилотников он назвал «огромнейшим».

Проект НПЦ в Свердловской области профинансируют из федерального бюджета, партнерами центра станут вузы, колледжи в области энергетики, мехатроники, электроники и машиностроения, а также школы. Сообщается, что Министерство образования и молодежной политики региона сейчас готовит заявку для участия в конкурсном отборе на привлечение федерального финансирования на оснащение школ и техникумов необходимой базой для проектирования, создания и эксплуатации беспилотников. В числе потенциальных ключевых резидентов научно-производственного центра порядка 15 компаний, в том числе предприятия, уже производящие дроны.

Беспилотники могут применяться при обследовании линий электропередач и других объектов линейной инфраструктуры, а также для мониторинга местности, доставки грузов в труднодоступные районы. Гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого предполагается развитие производства их компонентов, комплектующих и агрегатов с определенной долей унификации, — заявил глава минпромнауки Свердловской области Сергей Пересторонин.

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