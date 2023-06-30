Первые 15 самолетов «Ладога» УЗГА выпустит в 2025 г.

А первый полет турбовинтового регионального самолета запланирован в начале следующего года. Сейчас сотрудники предприятия строят первый опытный образец.

Уральский завод гражданской авиации представил планы по созданию производства самолетов «Ладога» (ТВРС-44), которое разместится во второй очереди «Титановой долины» в Арамили. Заявление прозвучало на полях X Международного сибирского транспортного форума в Новосибирске.

Как рассказал начальник отдела продаж воздушных судов УЗГА Александр Иванов, сейчас на предприятии строят первый опытный образец воздушного судна — работы планируют завершить до конца года. На начало 2024 г. запланирован первый полет турбовинтового самолета. К концу 2024 г. предприятие планирует получить сертификат на воздушное судно, а в 2025 г. наладить его серийное производство.

Всего до 2031 г. УЗГА планирует изготовить 140 самолетов «Ладога». Первые 15 воздушных судов построят в 2025 г. В последующие годы предприятие будет производить по 25 самолетов. Несмотря на раннюю стадию проекта, российские авиакомпании проявляют интерес к проекту. В настоящий момент производитель имеет соглашения о намерениях по 53 самолетам.

«Ладога» — турбовинтовые региональные пассажирские самолеты в классе 40-50 мест, предназначенные для замены парка устаревших лайнеров. О запуске серийного производства отечественных самолетов с предприятием договорился Минпромторг РФ.

Как ранее писал DK.RU, каркас здания нового производственного цеха на площадке «Титановой долины» начали возводить в сентябре прошлого года. Всего здесь появятся три цеха и ангар для наземных испытаний авиатехники. На создание дополнительных мощностей завода из федерального бюджета выделили инфраструктурный кредит в размере 1 млрд руб.