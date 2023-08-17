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ПСБ планирует проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК на 50 млрд рублей

ПСБ планирует проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК на 50 млрд рублей
Иллюстрация: ru.freepik.com

Прорабатываются проекты в 26 регионах страны суммарным объемом более 700 тыс. кв. м. В частности, такой проект планируют реализовать в Нижнем Тагиле.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Перспективный портфель проектов ПСБ в рамках программы строительства жилья для сотрудников ОПК, разработанной и реализуемой банком совместно с предприятиями отрасли в качестве мотивационного механизма привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, составляет 50 млрд рублей. Об этом заявил Петр Фрадков, председатель ПСБ и глава Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Обеспечение молодых кадров жильем —  это ключевая, важная для всех тема, и создание таких преференций, как доступное жилье, является для работодателей конкурентным преимуществом в возросшей сегодня борьбе за профессиональные кадры. Главная особенность реализуемой ПСБ программы — создание условий для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных. Программа набирает обороты, ее география обширна и продолжает расширяться — уже сейчас прорабатываются проекты в более чем 30 городах 26 регионов страны. Перспективный портфель — около 50 млрд рублей. В этом году начинаем строительство более 3 тыс. квартир для ОПК, — сообщил Петр Фрадков, открывая совместное заседание подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики и Экспертного совета.

Глава ПСБ напомнил, что в рамках реализации проекта банк подписал более 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов, среди партнеров — структуры ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», АО «ОСК», АО «Корпорация морского приборостроения». В проработке находятся проекты строительства суммарным объемом более 700 тыс. кв. м.

В частности, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» ПСБ и АО «Концерн «Уралвагонзавод» подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям, одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах – Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.

В рамках мероприятия участники дискуссии обсудили наработанный опыт реализации проектов по обеспечению работников ОПК жильем, сформировали предложения по развитию такой работы и договорились о продолжении реализации мотивационных программ с привлечением предприятий ОПК и региональных властей.

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Автор: Мария Смирнова
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