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Дефицит кадров 50%. В Минцфире заявили об острой нехватке IT-специалистов в России

Дефицит кадров 50%. В Минцфире заявили об острой нехватке IT-специалистов в России
Автор фото: Григорий Сысоев. Иллюстрация: РИА Новости

Глава ведомства Максут Шадаев рассказал, что сейчас в ИТ-отрасли работает около 740 тыс. человек, что недостаточно для активного развития отрасли. Нехватку специалистов оценивают в 700 тыс. человек.

#ИТ#КАДРЫ#НОВОСТИ

Российская ИТ-отрасль оценивает дефицит кадров в России в 500-700 тыс. человек, сообщает Forbes со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева:  

Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли.  

Глава Минцифры на совещании президента с членами правительства добавил, что в России в ИТ-отрасли работают почти 740 тыс. человек, так что дефицит кадров составляет почти 50%:

Потребность в кадрах по-прежнему сохраняется. Хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13% у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в ИТ-компаниях, — заявил Шадаев.  

И добавил, что в последние годы количество бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности выросло почти в два раза — с 62 тыс. до 117 тыс. в год. Всего в университетах сейчас обучается почти 350 тыс. будущих ИТ-разработчиков и инженеров.    

С февраля 2022 г. ситуация с кадрами особенно в ИТ-отрасли обострилась. Шадаев говорил, что примерно 100 тыс. российских IT-специалистов релоцировались из России в 2022 г. Он добавлял, что 80% из тех, кто остался за рубежом, работают на российские компании. На фоне происходящего Минцифры начало обсуждать с представителями ИТ-ассоциаций и компаниями меры для возвращения в Россию уехавших айтишников, рассказывал DK.RU.

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Автор: Екатерина Тарханова
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