Россию отключат от международной системы гражданской авиации. Безопасно ли летать?

С 30 сентября российские авиакомпании и аэропорты не смогут обмениваться с зарубежными коллегами информацией о рейсах, пассажирах и багаже. В Росавиации говорят, что есть альтернативные каналы связи.

Российские аэропорты и авиакомпании 30 сентября отключат от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), пишет РБК.

По словам источников в отрасли, у отечественных и иностранных перевозчиков, которые выполняют рейсы между Россией и другими странами, осенью могут возникнуть сложности в обеспечении таких перелетов.

РБК называет канал SITA «авиационным SWIFT». Эта система является самой распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией между авиакомпаниями и аэропортами. Решения провайдера используют свыше 1 тыс. аэропортов, технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов в мире, указано на сайте компании.

Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов, — утверждает один из собеседников РБК.

Иностранные перевозчики при этом останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения, — говорит источник в иностранной компании-перевозчике.

Ведущие российские разработчики систем бронирования билетов для авиакомпаний «Сирена-Трэвел» и ORS рассказали, что SITA планирует прекратить сотрудничество с ними в части передачи данных уже в сентябре и октябре. По словам представителя «Сирена-Трэвел», в России есть отечественные аналоги SITA, например, система Astra:

В каких-то аэропортах уже произошел переход на альтернативные каналы связи, а в каких-то аэропортах идет интенсивное обсуждение между IT-подразделениями аэропортов и российскими авиакомпаниями, которые там обслуживаются, о поиске альтернативных вариантов обслуживания, — добавил представитель «Сирена-Трэвел».

Главный нерешенный вопрос, по словам участников рынка, это обмен данными между российскими перевозчиками и китайскими аэропортами.

Если в вопросе поиска решения проблемы передачи информации между российскими авиакомпаниями и пограничными органами Китая еще есть хоть какое-то понимание, то как решить проблему передачи информации между системами, в которых хранится расписание рейсов и наличие мест на них, понимания нет, — сказал собеседник.

Представитель «Сирена-Трэвел» согласен, что ситуация с полетами в Китай после отключения от SITA наиболее сложная для авиакомпаний России.

В пресс-службе Минтранса заявили, что с большинством стран, куда летают самолеты из России, уже договорились об альтернативных каналах связи:

Риски, связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок, сняты. Вместе с тем работа по миграции авиакомпаний и аэропортов на отечественную систему продолжается в ускоренном режиме.

В пресс-службе Росавиации заявили, что изменение схемы передачи данных из-за ухода с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA «не оказывает негативного влияния» на деятельность гражданской авиации:

С прошлого года российские авиаперевозчики и аэропорты внедряют и успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе российского производства. Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в воздушном пространстве России, также успешно применяют альтернативные каналы связи, —сказали в ведомстве.

Ранее DK.RU рассказывал, что следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело на авиакомпанию Red Wings из-за инцидента со сломанным кондиционером: 406 пассажиров рейса Анталья — Москва перевозили на самолете с неисправной системой кондиционирования.