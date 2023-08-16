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406 пассажиров рейса Red Wings пострадали от духоты. СКР завел уголовное дело

406 пассажиров рейса Red Wings пострадали от духоты. СКР завел уголовное дело
Иллюстрация: hdpic.club

В самолете Boeing 777 «сломалась установка для запуска двигателя», без которой также не получилось включить кондиционер. В результате несколько человек в салоне потеряли сознание от духоты.

#РЕЗОНАНС#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело на авиакомпанию Red Wings из-за инцидента со сломанным кондиционером: 406 пассажиров рейса Анталья — Москва перевозили на самолете с неисправной системой кондиционирования, пишет Коммерсант.

Инцидент произошел с рейсом WZ 3090, который должен был вылететь 13 августа в 11.35. Его несколько раз переносили, и ожидание растянулось на десять часов, причем «ни еду, ни воду людям не предлагали», писала «Комсомольская правда». Когда пассажиров посадили в самолет, его командир объявил, что «сломалась установка для запуска двигателя», без которой также не получилось включить кондиционер. В итоге несколько человек в салоне потеряли сознание от духоты, и рейс отложили еще на несколько часов.

В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха, — сообщили в СКР.

Между тем в Red Wings утверждают, что их главным приоритетом была и остается безопасность. «Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности. Наличие даже минимального риска нештатной ситуации во время полета сделало отправку этих рейсов невозможной», — сказал представитель авиакомпании.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении авиакомпании из-за задержек и отмены рейсов. В частности, рейс Red Wings из Турции был задержан с 12 августа и прибыл в Екатеринбург лишь 15 августа. На сутки был задержан рейс из Екатеринбурга в Анталью, который должен был вылететь 13 августа. В Red Wings утверждали, что к задержкам привели поломки двух из трех самолетов Boeing 777.

До конца года новые, полностью импортозамещенные самолеты SJ100 пополнят парк авиакомпании «Россия» (входит в «Аэрофлот»), сообщал DK.RU. Проблема в том, что SJ100 еще не прошли летные испытания.

Автор: Андрей Широков
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