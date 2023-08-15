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Поломка самолетов Red Wings испортила отдых уральским туристам. Что произошло?

Поломка самолетов Red Wings испортила отдых уральским туристам. Что произошло?
Иллюстрация: Пресс-служба Red Wings

Вчера стало известно, что свердловские туристы более суток не могут вылететь из Антальи. Рейсы из Екатеринбурга тоже отложили. В итоге авиакомпании пришлось обращаться за помощью к коллегам.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Около 400 пассажиров Red Wings, которые не смогли вовремя улететь из Екатеринбурга в Анталью, ночью были доставлены к месту назначения. Как сообщили в Росавиации, рейс выполнила авиакомпания «Икар», которую перевозчик привлек на коммерческой основе. Обратным рейсом в уральскую столицу сегодня утром должны вернуться 429 пассажиров, застрявших в Турции.

О том, что авиакомпания Red Wings серьезно задержала рейсы по направлению Екатеринбург — Анталья и Анталья — Екатеринбург, стало известно вчера. Некоторые туристы не могли вылететь из пункта назначения с выходных. На время ожидания пассажиров разместили в гостиницах. Причиной сложившейся ситуации стало обнаружение технический неисправности сразу у двух самолетов, выполнявших рейсы.

В письме от имени гендиректора Евгения Солодилина, которое получили пассажиры авиакомпании, говорится, что причина поломки связана с санкциями — сложности с поставкой запчастей усложнили оперативный ремонт воздушных судов. В качестве извинения пассажирам пообещали подарить сертификаты на бесплатные полеты по России, сроком действия в один год.

Отметим, в курортном сезоне-2023 по направлению Екатеринбург — Анталья летает шесть перевозчиков, в их числе — «Победа» и «Аэрофлот», которые используют лайнеры Boeing 737.

Ранее DK.RU сообщал, что «Аэрофлот» решил пересесть на российские самолеты. С сентябре авиакомпания заключит твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных бортов. Первые два SJ100 должны поступить в авиапарк уже до конца года. Поступление МС-21 запланировано на 2024 г.

Автор: Елизавета Порошина
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