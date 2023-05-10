«Победа» возвращается на популярное направление со 2 июня

Лоукостер снова будет осуществлять прямые перевозки Екатеринбург – Анталья дважды в неделю. Стоимость перелета без багажа по базовому тарифу составляет 16 065 руб.

Со 2 июня авиакомпания «Победа» начинает летать по направлению Екатеринбург – Анталья. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, полеты будут выполняться на Boeing 737-800 два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылетать из Екатеринбурга самолет будет в 7.25, прибывать в Анталью в 10.50.

Всего в курортном сезоне-2023 по направлению Екатеринбург – Анталья будет летать шесть перевозчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что из Кольцово планируется запустить прямые рейсы в Тегеран (Иран). Сейчас решаются технические вопросы, обсуждается смягчение визового режима для российских туристов и даже отмена виз для путешествующих большими организованными группами, заявлял ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Кроме того, по его словам, ведутся переговоры об открытии авиасообщения между Екатеринбургом и Лангкави (Малайзия), а также со странами Африки.

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