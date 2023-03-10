Количество прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Баку увеличится

Выполнять рейсы дважды в неделю из Кольцово будет национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL. На этом маршруте компания работала до апреля 2015 года.

В аэропорт Кольцово возвращается национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL. С 19 марта он приступит к летной программе между Баку и Екатеринбургом.

Как сообщили в пресс-службе уральского аэропорта, рейсы запланированы дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет из международного аэропорта Гейдар Алиев — в 8:00, прибытие в Кольцово — в 11:40. Далее отправление из Екатеринбурга — в 12:40, возвращение в Баку — в 14:45.

Билеты на новыые рейсы можно приобрести на сайте авиаперевозчика и у агентов. Согласно данным агрегаторов, стоимость билета в одну сторону на одного человека начинается от 20 тыс. руб. Перелеты будут выполняться на Airbus A320.

Добавим, что в настоящий момент рейсы по маршруту Екатеринбург — Баку выполняет авиакомпания «ИрАэро» на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее DK.RU сообщал, что Лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы из Кольцово в Анталью. Пока «Победа» летает в Анталью только из Москвы. Но с 1 июня в расписании авиаперевозчика появятся рейсы из Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда, Перми, Владикавказа, Махачкалы и Казани. Полеты из столицы Урала будут выполняться дважды в неделю.

Также с начала мая из аэропорта «Кольцово» запустят регулярные рейсы в аэропорт Петрозаводска. Они будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам авиакомпанией «Северсталь Авиа» на пятидесятиместных самолетах CRJ 200. А «Аэрофлот» намерен увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Сочи — воздушная гавань продолжает оставаться единственной работающей на российском побережье Черного моря.