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Лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы из Кольцово в Анталью

Лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы из Кольцово в Анталью
Иллюстрация: eanews.ru

Екатеринбург — один из семи российских городов, откуда самолеты авиаперевозчика начнут курсировать на популярный турецкий курорт. Первый рейс запланирован на 1 июня.

#КОЛЬЦОВО#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Пока «Победа» летает в Анталью только из Москвы. Но с 1 июня в расписании авиаперевозчика появятся рейсы из Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда, Перми, Владикавказа, Махачкалы и Казани.

Полеты из столицы Урала будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 15 120 руб. в одну сторону.  

Сейчас из Кольцово в Анталью летают Red Wings и Azur Air.

Ранее DK.RU сообщил, что с осени 2023 г. «Аэрофлот» начнет летать из Екатеринбурга в новый аэропорт на Гоа. А с 26 марта авиакомпании увеличит число рейсов из Кольцово в Сочи. Пока эта воздушная гавань остается единственной работающей на российском побережье Черного моря.

Напомним, что Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга. По итогам 2022 г. лидерами по пунктуальности среди зарубежных компаний стали «Белавиа», Uzbekistan Airways и «Авиа Траффик Компани».

Среди российских компаний, выполняющих более 360 рейсов в год, самыми пунктуальными признаны «Аэрофлот»«Ямал» и «ЮТэйр». В категории компаний, которые совершают менее 360 рейсов в год, в тройку лидеров попали Smartavia«Северсталь»«НордСтар».

Автор: Виктория Говорковская
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