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Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний
Иллюстрация: ru.freepik.com

Всего выбрано девять самых точных – три зарубежных и шесть российских, которые разделены на тех, кто выполняет более 360 рейсов в год, и тех, кто менее. «Уральские авиалинии» в шорт-лист не попали.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга, по итогам 2022 г., говорится на сайте компании.

В рамках ранжирования все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

По итогам минувшего года лидерами по пунктуальности среди зарубежных компаний стали: «Авиа Траффик Компани», «Белавиа» и Uzbekistan Airways.

Среди российских компаний, которые выполняют более 360 рейсов в год, самыми пунктуальными стали «Аэрофлот РА», «Ямал» и «ЮТэйр». В категории компаний, которые совершают менее 360 рейсов в год, в тройку лидеров попали Smartavia, «Северсталь», «НордСтар».

Напомним, что в 2022 г. в «Кольцово» зашли новые перевозчики. Так, например, в декабре через «Кольцово» начала осуществлять свои полеты компания «Ширак Авиа» по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван

«Ширак Авиа» — армянский перевозчик, базирующийся в международном аэропорту «Звартноц» в Ереване. Компания была основана в 2019 г. Летом 2022 г. она начала летать в Москву. 

Ранее, 25 ноября, «Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа и Стамбул, расширив тем самым количество международных вылетов из Екатеринбурга.

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Автор: Татьяна Юстус
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