Прямые перелеты из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа запланированы на осень
Летать по направлению трижды в неделю планирует «Аэрофлот», позже к перелетам, возможно, присоединится Azur air. О ценах на будущие перелеты в Индию пока не сообщается.
«Аэрофлот» начнет летать из Екатеринбурга в новый аэропорт на Гоа в Индии. Рейсы в Manohar International Airport, по данным Ассоциации туроператоров России, стартуют осенью 2023 г. Предполагается, что борт будет летать трижды в неделю, по вторникам, пятницам и субботам, с вылетом в 22.00. Обратный рейс планируется по средам, субботам и воскресеньям, с вылетом в 06.35.
Также летать по направлению планирует Azur air.
Ранее, напомним, был анонсирован прямо авиаперелет Екатеринбург – Ярославль. Рейсы должны появиться в расписании Кольцово уже весной, подробностей о перевозчике, графике полетов и ценах пока нет.
Также DK.RU сообщал ранее, что международный аэропорт Екатеринбурга может стать региональной базой «Аэрофлота» .
В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование. Среди рассматриваемых аэропортов — Казань, Уфа, Екатеринбург, — заявлял генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.