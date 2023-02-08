Прямые перелеты из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа запланированы на осень

Летать по направлению трижды в неделю планирует «Аэрофлот», позже к перелетам, возможно, присоединится Azur air. О ценах на будущие перелеты в Индию пока не сообщается.

«Аэрофлот» начнет летать из Екатеринбурга в новый аэропорт на Гоа в Индии. Рейсы в Manohar International Airport, по данным Ассоциации туроператоров России, стартуют осенью 2023 г. Предполагается, что борт будет летать трижды в неделю, по вторникам, пятницам и субботам, с вылетом в 22.00. Обратный рейс планируется по средам, субботам и воскресеньям, с вылетом в 06.35.

Также летать по направлению планирует Azur air.

Ранее, напомним, был анонсирован прямо авиаперелет Екатеринбург – Ярославль. Рейсы должны появиться в расписании Кольцово уже весной, подробностей о перевозчике, графике полетов и ценах пока нет.

Также DK.RU сообщал ранее, что международный аэропорт Екатеринбурга может стать региональной базой «Аэрофлота» .