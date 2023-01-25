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Анонсирован прямой перелет Екатеринбург – Ярославль

Анонсирован прямой перелет Екатеринбург – Ярославль
Иллюстрация: photocentra.ru

Столицу Золотого кольца России в ближайшее время свяжут прямыми авиаперелетами сразу с несколькими городами-миллионниками. Предполагается, что это поспособствует развитию внутреннего туризма.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Весной этого года будет запущено прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Ярославлем. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

У нас весной начинают летать рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу, Пермь. То есть мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с городами-миллиониками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность, — заявил он.

О том, какая авиакомпания будет выполнять рейсы и с какой регулярностью они будут осуществляться, пока не сообщается, информации о полетах на сайте Кольцово нет.

Отметим, по итогам 2022 г. пассажиропоток аэропорта екатеринбургского аэропорта Кольцово составил 5,84 млн человек, что на 3,6% меньше, чем в 2021 г. Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах составил 4,7 млн человек, что на 200 тыс. меньше, чем в 2021 г.

Напомним, в конце 2022 г. стало известно, что из Екатеринбурга будет осуществляться больше перелетов в Минеральные Воды. По направлению начали летать Airbus A320 «Аэрофлота». Прямой перелет занимает 3 часа 45 минут, билет стоит от 5 676 руб.

Ранее DK.RU сообщал об увеличении числа международных рейсов из Кольцово: с 25 ноября «Аэрофлот» начал летать из Екатеринбурга в Гоа и Стамбул. Со 2 декабря Air Arabia — из Екатеринбурга в Шарджу. 

 

Автор: Александра Клименко
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