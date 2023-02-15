Пересадки больше не нужны: улететь в Карелию из Екатеринбурга теперь можно напрямую

Рейсы в Петрозаводск из уральской столицы запланированы дважды в неделю, их будет выполнять авиакомпания «Северсталь». Первые регулярные полеты запланированы в майские праздники.

С начала мая из аэропорта «Кольцово» запустят регулярные рейсы в аэропорт Петрозаводска. Они будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам авиакомпанией «Северсталь Авиа» на пятидесятиместных самолетах CRJ 200.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписания», время в пути составит 2 часа 25 мин. Стоимость билетов начинается от 4,2 тыс. руб.

Отметим, ранее добраться из Екатеринбурга в Карелию можно было только с пересадкой — через Москву или Санкт-Петербург. Прямых поездов в Петрозаводск из уральской столицы тоже нет.

Ранее DK.RU писал, что с 26 марта «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Сочи. Воздушная гавань продолжает оставаться единственной работающей на российском побережье Черного моря.

Также в конце января анонсировали прямые перелеты из уральской столицы в Ярославль — рейсы также запустят этой весной.