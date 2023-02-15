Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.02
73,63
78,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пересадки больше не нужны: улететь в Карелию из Екатеринбурга теперь можно напрямую

Пересадки больше не нужны: улететь в Карелию из Екатеринбурга теперь можно напрямую
Иллюстрация: Наталья Дюрягина

Рейсы в Петрозаводск из уральской столицы запланированы дважды в неделю, их будет выполнять авиакомпания «Северсталь». Первые регулярные полеты запланированы в майские праздники.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

С начала мая из аэропорта «Кольцово» запустят регулярные рейсы в аэропорт Петрозаводска. Они будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам авиакомпанией «Северсталь Авиа» на пятидесятиместных самолетах CRJ 200.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписания», время в пути составит 2 часа 25 мин. Стоимость билетов начинается от 4,2 тыс. руб.

Отметим, ранее добраться из Екатеринбурга в Карелию можно было только с пересадкой — через Москву или Санкт-Петербург. Прямых поездов в Петрозаводск из уральской столицы тоже нет.

Ранее DK.RU писал, что с 26 марта «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Сочи. Воздушная гавань продолжает оставаться единственной работающей на российском побережье Черного моря.

Также в конце января анонсировали прямые перелеты из уральской столицы в Ярославль — рейсы также запустят этой весной.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Никита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала РоссииНикита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала России
  • С прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музейС прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музей
  • «Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»«Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»
  • Землетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескороЗемлетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескоро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.