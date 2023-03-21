Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.03
76,60
81,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Тегеран, в «листе ожидания» — Хайнань и Лангкави

Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Тегеран, в «листе ожидания» — Хайнань и Лангкави
Иллюстрация: momenty.org

Президент Уральской ассоциации туризма сообщил, что сейчас решаются вопросы о смягчении визового режима с Ираном, безвизовом доступе в Китай и прямом авиасообщении со странами Африки.

#КОЛЬЦОВО#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

На пресс-конференции в «ТАСС-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о туристических направлениях, которые станут доступны екатеринбуржцам в обозримой перспективе.

В ближайшее время из аэропорта Кольцово запустят прямые рейсы в Тегеран (Иран). Сейчас решаются технические вопросы, обсуждается смягчение визового режима для российских туристов и даже отмена виз для путешествующих большими организованными группами.

Кроме того, ведутся переговоры об открытии авиасообщения между Екатеринбургом и Лангкави (Малайзия), а также со странами Африки.  

Президент Уральской ассоциации туризма рассчитывает, что после визита Си Цзиньпина в Россию возобновятся перелеты из Екатеринбурга в Пекин, а также решится вопрос о безвизовом въезде для туристов, посещающих столицу Китая и остров Хайнань.   

Напомним, что пока расширяется список мест внутри России, в которые можно улететь прямыми рейсами из Кольцово. Так, 2 мая отправится первый самолет в Петрозаводск (Карелия). Выполнять полеты будет авиакомпания «Северсталь Авиа» на самолетах CRJ 200. Также в мае будут запущены прямые рейсы из Кольцово в Горно-Алтайск.

Ранее DK.RU писал, что с 26 марта «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Сочи. Воздушная гавань продолжает оставаться единственной работающей на российском побережье Черного моря.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ко Дню города в Екатеринбурге откроют уникальный детский онкопансионатКо Дню города в Екатеринбурге откроют уникальный детский онкопансионат
  • «Не творят, не взрослеют, ничего не хотят». Почему дети апатичны, и как это изменить?«Не творят, не взрослеют, ничего не хотят». Почему дети апатичны, и как это изменить?
  • Свердловская область готовится к призыву. Повестки начнут приходить 1 апреляСвердловская область готовится к призыву. Повестки начнут приходить 1 апреля
  • Защите Евгения Ройзмана не удалось обжаловать его арест на 14 сутокЗащите Евгения Ройзмана не удалось обжаловать его арест на 14 суток
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.