Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Тегеран, в «листе ожидания» — Хайнань и Лангкави

Президент Уральской ассоциации туризма сообщил, что сейчас решаются вопросы о смягчении визового режима с Ираном, безвизовом доступе в Китай и прямом авиасообщении со странами Африки.

На пресс-конференции в «ТАСС-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о туристических направлениях, которые станут доступны екатеринбуржцам в обозримой перспективе.

В ближайшее время из аэропорта Кольцово запустят прямые рейсы в Тегеран (Иран). Сейчас решаются технические вопросы, обсуждается смягчение визового режима для российских туристов и даже отмена виз для путешествующих большими организованными группами.

Кроме того, ведутся переговоры об открытии авиасообщения между Екатеринбургом и Лангкави (Малайзия), а также со странами Африки.

Президент Уральской ассоциации туризма рассчитывает, что после визита Си Цзиньпина в Россию возобновятся перелеты из Екатеринбурга в Пекин, а также решится вопрос о безвизовом въезде для туристов, посещающих столицу Китая и остров Хайнань.

Напомним, что пока расширяется список мест внутри России, в которые можно улететь прямыми рейсами из Кольцово. Так, 2 мая отправится первый самолет в Петрозаводск (Карелия). Выполнять полеты будет авиакомпания «Северсталь Авиа» на самолетах CRJ 200. Также в мае будут запущены прямые рейсы из Кольцово в Горно-Алтайск.

Ранее DK.RU писал, что с 26 марта «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Сочи. Воздушная гавань продолжает оставаться единственной работающей на российском побережье Черного моря.