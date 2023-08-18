Свердловские медики первыми в России выпустили препарат для экстренной остановки крови

Служба крови Свердловской области также первой в России внедрила метод получения данного препарата и наладила его серийное производство.

Служба крови Свердловской области первой в России выпустила компонент донорской крови, необходимый при экстренной терапии кровотечений — пулированный криопреципитат. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

У препарата широкий спектр применения, поэтому разработка свердловских медиков поможет тысячам уральцев. Областная станция переливания крови уже наладила серийное производство новинки.

Криопреципитат представляет собой концентрированную смесь плазменных факторов свёртывания. Этот компонент донорской крови человека получают при шоковой заморозке плазмы крови и её медленном размораживании, в результате чего образуются микрочастицы мембран тромбоцитов, которые взаимодействуют с фибриногеном, тромбоцитами, и другими белками, усиливая гемостатическое действие криопреципитата.

«Всего в 2023 году мы заготовили почти 4 тысячи доз криопреципитата. Это значит, что своевременную медицинскую помощь смогут получить 400 пациентов свердловских больниц», — отметила заведующая отделом заготовки донорской крови Областной станции переливания крови Елена Таскаева.

Готовый криопреципитат хранится в замороженном виде, размораживается непосредственно перед переливанием при температуре +37 градусов в специальном оборудовании и применяется как для остановки кровотечений у пациентов с гемофилией, так и для профилактики кровопотери в акушерстве, неонатологии, хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, ортопедии, при трансплантации органов.

«Взрослому пациенту для переливания необходимо десять доз криопреципитата. Раньше каждую дозу мы помещали в отдельный контейнер. Медперсоналу больниц требовалось подготовить к переливанию все десять порций — процесс был длительным и трудоёмким. Теперь мы перешли к выпуску пулированного криопреципитата — один контейнер содержит сразу пять доз препарата. В случае показаний к экстренному переливанию нужно оперативно подготовить всего два пакета», — рассказал заместитель главного врача Областной станции переливания крови Максим Галимов.

Первые попытки сотрудников Областной станции переливания крови приготовить пулированный криопреципитат, который содержал бы в одном контейнере полноценную лечебную дозу, были предприняты ещё в 2019 году. Сегодня препарат выпускают во всех филиалах Областной станции переливания крови. Более того, уральские специалисты помогают освоить новый метод производства бесценного компонента донорской крови коллегам по всей стране.

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