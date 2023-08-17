В Екатеринбурге открылся пансионат для детей с онкопатологиями

В пансионате маленькие пациенты Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) будут долечиваться и проходить реабилитацию.

Пансионат Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) стал подарком к 300-летию уральской столицы. Строительство профинансировали несколько благотворителей: Фонд святой Екатерины, «Таганский ряд», «Ривьера-Инвест-Екб», фонд «Верь и живи!», «Принцип» и другие.

В здании 36 комнат формата «мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи.

Лечение онкологических заболеваний у детей — технологически сложный и длительный процесс, который может длиться до двух лет с перерывами на месяц и более. Во время этих перерывов маленькие пациенты слишком слабы, чтобы безопасно преодолевать маршрут от больницы до дома. В пансионате они смогут находиться под ежедневным наблюдением врачей в условиях, приближенных к домашним.

При подготовке к строительству в прошлом году возникли большие трудности с поставками комплектующих, из-за этого сроки могли сильно сместиться, но, к счастью, все обошлось. Заявленная стоимость строительства — 300 млн руб. Удорожание по проекту было небольшое — порядка 3–4%, в основном за счет «хотелок» докторов, но мы всегда идем навстречу, — ранее рассказал о реализации проекта Валерий Малышев, гендиректор ООО СЗ «Ривьера-Инвест-Екб» (она выступила застройщиком и одним из меценатов).

Напомним, что Екатеринбургский Центр детской онкологии и гематологии — единственный региональный медицинский комплекс в России, где проводятся операции по пересадке костного мозга. Благодаря новому зданию больница сможет размещать в своих стенах больше пациентов.

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