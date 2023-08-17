237 метров в высоту и трехуровневый бассейн — Андрей Гавриловский показал «Высоцкий — 2»

Девелопер обратился к властям с просьбой о предоставлении еще одного участка земли для стройки. Чтобы небоскреб было «проще возводить и комфортнее потом людям ходить, чтобы не было тесно».

Небоскреб «Парус» будет выше, чем планировалось изначально. Его высота составит 237 м. (высота «Высоцкого» — чуть меньше 200 м.). По словам Андрея Гавриловского, соответствующее предложение высказал бывший начальник Главархитектуры города Михаил Вяткин.

В апреле стало известно, что здание будут строить по проекту архитектурного бюро «Старт» экс-главного архитектора города Андрея Молокова. Однако его окончательный вид будет обсуждаться и утверждаться на Градсовете.

Новый небоскреб будет состоять из многофункционального комплекса с гостиницей, офисов в нем будет мало, они займут в основном первые этажи. На верхних этажах помимо бассейнов будет работать большой развлекательный центр и рестораны с кухнями разных стран. Девелопер сообщил, что на крыше «Паруса» разместится трехуровневый бассейн из шести чаш — трех закрытых и трех открытых. Две чаши перевезут из «Высоцкого».

Сейчас занимаемся оформлением земли, обратились к области, чтобы получить еще участок для этой стройки, так будет проще возводить и комфортнее потом людям ходить, чтобы не было тесно. Тут спасибо Евгению Куйвашеву. Параллельно работаем над фундаментом, архитекторы уже все проработали, активно готовим эскизный проект, — говорит Андрей Гавриловский (цитата по E1.RU).

«Парус» собираются связать с «Высоцким» стеклянным переходом, расположенным на верхних этажах.

Напомним, что этим летом депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских заявил, что бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» построен без необходимых разрешений. В своем телеграм-канале Альшевских опубликовал официальные ответы мэрии Екатеринбурга и областного Минстроя на запрос о законности бассейна.

Андрей Гавриловский заявил, что причин для ликвидации бассейна нет, а нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше. Напомним, первый частный крематорий в Екатеринбурге собирались открыть на месте похоронного бюро «Габбро» (ул. Димитрова, 72). Чиновники мэрии заявили, что не выдавали на него разрешение. А местные жители возражали против такого соседства.

Их поддержал депутат городской думы от КПРФ Виктор Сомиков, он же является главным инженером ООО «Антей», которое связано с БЦ «Высоцкий». Крематорий строит компания «Апельсин-С» Анатолия Глухова. Его называют королем городской «похоронки» и выходцем из ОПС «Уралмаш».

Источник изображений в новости: e1.ru, предоставлены Андреем Гавриловским.