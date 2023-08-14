Высотный бассейн Екатеринбурга перенесут на другой небоскреб — повыше

История с бассейном на крыше «Высоцкого» продолжается. Похоже, его ожидает переезд на новую крышу. Вероятно, еще более удаленную от земли.

Бассейн, который сейчас находится на крыше БЦ «Высоцкий», перенесут на другой небоскреб, когда тот будет достроен. Об этом заявил владелец «Высоцкого» Андрей Гавриловский, пишет РБК.

«Мы давно приняли такое решение. Конструкция сборно-разборная, поэтому, думаю, мы просто поднимем его краном и перенесем. Похожая история у нас была с «Антеем» — сначала смотровая площадка была там, но после сдачи нового небоскреба мы перенесли ее в тот, что выше», — сказал бизнесмен (цитата по РБК).

Напомним, что бассейн на крыше «Высоцкого» открыли в июне 2022 г. Летом этого года депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских заявил, что бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» был построен без необходимых разрешений. В своем телеграм-канале Альшевских опубликовал официальные ответы мэрии Екатеринбурга и областного Минстроя на запрос о законности бассейна, а также написал:

«С прошлого лета на крыше «Высоцкого» работает бассейн. СМИ писали, что его обустраивали четыре года. И вот в июне получаю обращение от доброжелателя. Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию».

Андрей Гавриловский считает, что причин для ликвидации бассейна нет, а нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше. Напомним, первый частный крематорий в Екатеринбурге собирались открыть на месте похоронного бюро «Габбро» (ул. Димитрова, 72). Чиновники мэрии заявили, что не выдавали на него разрешение. А местные жители возражали против такого соседства.

Их поддержал депутат городской думы от КПРФ Виктор Сомиков, он же является главным инженером ООО «Антей», которое связано с БЦ «Высоцкий». Крематорий строит компания «Апельсин-С» Анатолия Глухова. Его называют королем городской «похоронки» и выходцем из ОПС «Уралмаш».

Сейчас понятно стало, чем депутаты занимаются. Все дела переделали, теперь бассейны ликвидируют. Затейники такие. Нам нужно крематории строить, вот это важно. А бассейны… зачем? Вот будут москвичи приезжать, так вы ведите их в крематорий. Вам там проведут экскурсию и урну в качестве сувенира подарят, — комментировал ситуацию «Моментам» Андрей Гавриловский.

Ранее DK.RU сообщал, что у Ростехнадзора появились вопросы к открытому бассейну «Высоцкого». Как заявил прокурор Свердловской области Борис Крылов в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, специалисты надзорного ведомства посчитали, что при обустройстве бассейнов параметры здания были изменены.

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