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У Ростехнадзора появились вопросы к открытому бассейну «Высоцкого»

У Ростехнадзора появились вопросы к открытому бассейну «Высоцкого»
Иллюстрация: DK.RU

Ранее законность конструкции решил проверить депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских, ему пришел ответ, что бассейн зарегистрирован как временная конструкция.

#НОВОСТИ

У Уральского управления Ростехнадзора появились вопросы к бассейну на крыше небоскреба «Высоцкий». Как заявил прокурор Свердловской области Борис Крылов в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских, специалисты надзорного ведомства посчитали, что при обустройстве бассейнов параметры здания были изменены.

Более глубокий анализ конструкций возможен после предоставления рабочей, проектной и исполнительной документации на проведенные строительно-монтажные работы, которая затребована у ООО «Бизнес-центр «Высоцкий». В свою очередь, со стороны ООО «Бизнес-центр «Высоцкий» обеспечено проведение независимой экспертизы относительно наличия признаков капитальности конструкций бассейна, — говорится в письме.

Ранее DK.RU писал, что депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских заявил, что бассейн на крыше «Высоцкого» был построен без необходимых разрешений. В своем телеграм-канале депутат опубликовал официальные ответы мэрии Екатеринбурга и областного Минстроя на запрос о законности бассейна, а также написал:

С прошлого лета на крыше «Высоцкого» работает бассейн. СМИ писали, что его обустраивали четыре года. И вот в июне получаю обращение от доброжелателя. Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию.

Напомним, единственный в России бассейн на крыше небоскреба открылся в Екатеринбурге в июне 2022 г. Он быстро стал одним из символов города. Купаться в нем можно в любую погоду, температуру воды поддерживают комфортной в любое время года.

Автор: Александра Клименко
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