Самый высотный, очень коттеджный, сильно умный: Екатеринбург штурмует федеральные рейтинги

Екатеринбург обошел Москву по высотности новостроек, в городе почти готова «школа будущего» за 3 млрд и готовится большой проект на Юго-Западе. А в казне заканчиваются деньги на льготную ипотеку.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Екатеринбург признан городом с самыми высокими новостройками

По данным аналитиков платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой», средняя максимальная высотность проектов на первичном рынке жилья в Екатеринбурге составляет 23,8 этажей. По показателю высотности уральский мегаполис занимает первое место в стране. Вторая строчка, по мнению аналитиков, принадлежит Уфе — здесь средняя максимальная высотность новостроек составляет 22,9 этажа.

Москва занимает только третью строчку рейтинга максимальной этажности со средним показателем 22,8 этажа в строящихся новостройках. Конечно, в столице больше высотных зданий, чем в других городах нашей страны, но много и проектов на первичном рынке с меньшим количеством этажей. За счет большого количества проектов и получилась такая цифра, — комментирует основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Между тем, северная столица России занимает последнее место в рейтинге — средняя этажность новостроек в Санкт-Петербурге в настоящий момент составляет 13,1 этажа.

Ранее DK.RU рассказывал, что власти Екатеринбурга утвердили проект планировки территории в границах пр. Ленина – ул. Карла Либкнехта – ул. Красноармейская – ул. Малышева. В этом квартале вскоре начнется строительство небоскреба «Высоцкий – 2» по проекту архитектурного бюро «Старт» экс-главного архитектора города Андрея Молокова. Многоэтажка получит название «Парус».

Также DK.RU сообщал о планах по строительству двух жилых небоскребов в «Екатеринбург-Сити» на улице Бориса Ельцина. Для этого компании «УГМК-Застройщик» необходимо добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» в «многоэтажную жилую застройку». В стеклянных высотках смогут поселиться 1 579 человек.

Деньги на льготную ипотеку скоро иссякнут. Что дальше?

В бюджете РФ заканчивается лимит средств, которые правительство закладывало на субсидирование ставки по льготной ипотеке. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что казне вряд ли удастся годами поддерживать льготную ипотеку. По его словам, субсидии, вероятнее всего, закончатся в 2023 г.:

Мы сегодня с министром финансов РФ утром это очень подробно обсудили. Мы видим, что в этом году нам, скорее всего, средств будет не хватать. Нам, скорее всего, придется добавить объем льготного финансирования, — сказал он.

При этом Марат Хуснуллин отметил, что программу пока что сворачивать не планируют. Сейчас в правительстве обсуждают, какой объем средств может потребоваться на дальнейшее финансирование льготной ипотеки. Известно, что сумма будет зависеть от ключевой ставки, определяемой Банком России.

Напомним, что программа льготной ипотеки с господдержкой заработала в России в апреле 2020 г. Некоторые эксперты полагают, что на сегодняшний день рынок недвижимости стал заложником льготной ипотеки, сообщал DK.RU.

Три новостройки Екатеринбурга признаны «умными домами»

Три екатеринбургских жилых комплекса получили дипломы «Умный дом» в соответствии с общероссийской методикой. Методологию присвоения новостройкам классов умного дома в России разработал единый ресурс застройщиков ЕРЗ.РФ совместно с компанией Profitbase — она определяет требования к жилым комплексам и принципы присвоения классов «Умный дом». Авторы методики пояснили: включение екатеринбургских ЖК «Северное сияние», «Квартал энтузиастов» и Discovery Residence (все три — проекты девелопера «Атомстройкомплекс») в перечень говорит о том, что в многоквартирном доме реализованы основные функции умных систем: сбор и передача данных о потреблении ресурсов, видеонаблюдение, видео аналитика, управление доступом, безопасность, управление инженерными системами в квартире и доме, клиентский сервис.

Сегодня в реестр умных новостроек включено всего семь жилых комплексов Екатеринбурга, из них четыре построены «Атомстройкомплексом». Компания на протяжении многих лет находится в авангарде строительного комплекса Урала. Наличие собственных производств, проектного института, строительных и эксплуатирующих подразделений позволяет застройщику эффективно работать с новыми решениями, постоянно повышать собственные стандарты строительства и предоставлять жителям новые возможности, — комментируют в «АТОМе».

Напомним, одним из первых в России статус умного дома получил многофункциональный комплекс «Свобода Residence», построенный «Атомстройкомплексом» в центре Екатеринбурга. На объекте впервые была реализована система безопасности, основанная на нейросетях.

Компании младших Заводовского и Погребинского застроят часть Юго-Запада

Застраивать территорию частного сектора в районе ул. Шаумяна, Амундсена, Хользунова и Советских Женщин будут в том числе компании сыновей владельцев ТРЦ «Гринвич». В целом земли бывшего цыганского поселка поделили между пятью девелоперами. Частные дома на юго-западе города выкупает «Гринвич-недвижимость», после чего передает земли застройщикам. Как пишет 66.RU, застройкой района в итоге будут заниматься:

Baza Development, которой наполовину владеет Марк Заводовский, сын совладельца «Гринвича» Игоря Заводовского. Это первый самостоятельный девелоперский проект Заводовского-младшего.

«Свобода мысли», один из учредителей компании — Матвей Погребинский, сын второго совладельца «Гринвича» Константина Погребинского, для него это также первый самостоятельный опыт застройки.

«Проспект Групп», компания строит жилой квартал у автовокзала и коттеджный поселок на Шарташе.

ГК R1 — многопрофильная компания, в Екатеринбурге широко известно ее архитектурное бюро.

«ЭНКО», тюменский девелопер, который уже строит три очереди ЖК в Новокольцовском районе.

Новые кварталы на Юго-Западе объединит прогулочная аллея.

Ранее «Гринвич-недвижимость» уже отдала «участок под ключ» с различными разрешениями, одобренным проектным финансированием и готовыми сетями на Уктусе компании «Кургансельстрой».

На Уктусе проложат новую улицу вдоль Исети

На Уктусе в Екатеринбурге появится новая улица — Водоемная, она пройдет вдоль набережной реки Исети. Участок за аквапарком, от ул. Щербакова до Павлодарской, должен быть благоустроен к 2024 г. Рустам Галямов, замглавы Екатеринбурга, рассказал, что строительство улицы ведется в три этапа. Первый должен быть завершен к концу 2023 г., второй и третий этапы должны завершить в следующем году. Работы ведет «Атомстрокомплекс».

Дороги будут построены с применением инфраструктурно-бюджетного кредита с использованием федеральных средств. Будет проложено чуть больше 1 км асфальта с устройством дорожек, тротуарного покрытия, запланировано благоустройство набережной и строительство моста пешеходного. Его в сентябре уже откроем для прохода, — заявил Галямов.

Отметим: в рамках проекта благоустроить набережную планируется только с одной стороны. Также в городе планируют благоустроить набережную реки на Городском пруду, участок от ул. Ткачей до Лыжников, а также участка набережной на ВИЗе (проектом предусмотрено возведение единого стилобата, на котором появится несколько домов переменной этажности — 10-16 этажей.На береговой линии запланировано обустройство зон отдыха — там появится бассейн и причал для водного транспорта).

Екатеринбургскую «школу будущего» за 3 млрд руб. сдадут в конце года

Строительство многофункционального образовательного центра в микрорайоне Солнечном выходит на финальный этап. Специалисты компании «Атомстройкомплекс», возводящие объект, сообщили, что к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга планируют завершить основной объем строительных работ и приступить к установке мебели и оборудования. Также на объекте уже начали благоустройство территории.

Известно, что губернаторский лицей рассчитан на 1,2 тыс. мест, его площадь превысит 28 тыс. кв. м. Помимо отдельных учебных блоков для начальной и старшей школы, здесь предусмотрены современный спортивный блок, детский технопарк, блоки дополнительного образования и мастерских.

Для благоустройства территории применяются природные материалы. В целом в проекте максимально реализованы экологические решения. Например, применен целый комплекс мер, которые обеспечивают естественное освещение помещений: большой объем остеклений, зенитные фонари, а также специальные световоды на кровле – благодаря системе зеркал, они эффективно собирают солнечный свет даже в пасмурную погоду. Такая система освещения используется в школе впервые, — рассказал заместитель директора по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Роман Бабушкин.

Общая стоимость объекта по всем заключенным контрактам составляет 3,2 млрд руб. Финансирование осуществляется из областного бюджета, на также на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Как поясняет заместитель министра строительства и развития инфраструктуры региона Антон Шафоростов, этот финансовый механизм поддерживает создание и модернизацию инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры вокруг строящегося жилья. Такой же кредит задействован для строительства взрослой поликлиники в Академическом районе, отмечал чиновник.

Полностью губернаторский лицей должен быть сдан в декабре 2023 г.

Решение о демонтаже «Призмы» вступило в силу

Вступило в силу решение о сносе части самого высокого недостроя города — БЦ «Призма». Закончился срок подачи документов о вручении копии кассационной жалобы лицам, участвующим в деле, сообщает 66.RU. По решению суда снос должна осуществить компания-застройщик. Но она обанкротилась еще в 2018 г., а значит, исполнить судебное предписание не может.

Напомним, что арбитражный суд вынес решение о сносе верхних уровней здания БЦ «Призма» с 36 по 8-й этажи в ноябре 2022 г. Нижние семь этажей разрешено оставить, но компания-застройщик обязана привести их в порядок.

Возложить обязанность на ООО «Торгово-выставочный центр «Европейский», ООО «СтройИнвест 2007», ООО «УСКН» высотную часть здания торгово-выставочного центра с 36 по 8 этаж снести; остальную часть здания снести или привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности, — говорится в решении суда.

Еще в начале 2019 г. конкурсный управляющий подал иск, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности учредителей и директоров «ТВЦ Европейский». Суд арестовал недвижимость и транспортные средства Александра Егорова — соучредителя компании-застройщика. Через месяц он умер. Судья прекратил судопроизводство.

Чтобы достроить «Призму», необходимо полностью переделать проектную и технологическую документацию, усилить конструкцию и найти на все это деньги. В 2019 г. стоимость работ оценивали в 200 млн руб., снос — в 480 млн руб.

ООО «ТВЦ «Европейский», согласно данным сервиса проверки контрагентов, банкрот с 2018 г., в компании работает конкурсный управляющий. На конец 2021 г. у компании не было прибыли, чистый убыток составлял 46 тыс. руб.

Читайте на DK.RU: Екатеринбургу грозит дефицит новостроек?

Екатеринбуржцы энергично строятся за городом

Екатеринбург вошел в список городов РФ с наиболее активными темпами строительства загородной недвижимости. Во II квартале 2023 г. спрос на строительные работы в уральском мегаполисе на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

С большой уверенностью можно прогнозировать, что в этом сезоне динамика роста рынка частного загородного строительства значительно превысит показатели прошлого сезона. Наравне с ростом сегмента строительства домов и коттеджей «под ключ», спрос растет и на отдельные строительные работы. Поэтапная стройка становится выгодным вариантом, — рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова (цитата по «Ъ-Урал»).

Она объяснила, что поэтапное строительство может быть выгодно в связи с тем, что владелец покупает стройматериалы и вкладывает деньги в проект постепенно. Это дает большую гибкость в планировании бюджета.

Самыми востребованными строительными работами в Екатеринбурге стали кладочные работы. Спрос на них вырос на 189%, услуги проектирования и подготовки смет прибавили 134%, газификация — 441%.

Напомним, что данная тенденция не первый раз озвучивается экспертами и аналитиками. Так, Сбер по итогам мая констатировал рекордный объем выданных ипотечных кредитов: за месяц банк предоставил клиентам 35,3 млрд руб.

Темпы ввода частного жилья в Свердловской области выросли на 20%. Эксперты считают, что покупателей на рынок ИЖС привлекли льготные ипотечные программы. С января по май 2023 г. в регионе было введено 785 тыс. кв.м. загородной недвижимости, за тот же период 2022 г. были сданы 661 тыс. кв.м. Сообщается и о росте спроса на рынке.

По итогам 2023 г. займы под ИЖС в стране могут достигнуть 200 млрд руб., в два раза превысив показатели 2022 г. и почти в восемь раз — цифры 2021 г.

Битва с дефицитом кадров: девелоперы растят кадры со студенческой скамьи

Более 200 студентов профильных специальностей посетили флагманские объекты екатеринбургских строителей в 2023 г. Как сообщили в «Атомстройкомплексе», учащиеся Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского Федерального университета смогли познакомиться с реалиями своих будущих профессий на стройплощадках и заводах. В частности, экскурсии проходили на предприятии «Теплит», выпускающем стеновые блоки, цементном заводе «АТОМ Цемент», а также на заводе «Берит», выпускающем арматуру, тротуарную плитку, панели «филигран» и др.

Известно, что крупнейший строительный холдинг Урала регулярно организует экскурсии — такая практика дает возможность студентам дополнить теорию и увидеть на реальном объекте весь строительный цикл от начала и до конца.

Посещение строящегося объекта — одна из самых полезных практик для студентов. Они вживую знакомятся с проверенными методиками строительства и новинками. Многие отметили интересную технологию возведения стен в два слоя, возведение монолитного железобетона с применением немецкой опалубки, — отметил Андрей Печенкин, заведующий лабораторий УрГАХУ.

Добавим, что «АТОМ» стал ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в регионе в рамках проекта «Профессионалитет» — он предполагает переоснащение учебных площадок, увеличение объема практических занятий у студентов строительных специальностей, а также их подготовку под конкретные запросы работодателей.

Мы участвуем не только в профессиональной подготовке будущих специалистов, но и стараемся вдохновить студентов на будущую работу, показать, какие возможности по изменению городской среды и жизни горожан дает их профессия, — говорит Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

Ранее DK.RU рассказывал о рекордной с 2013 г. нехватке трудовых ресурсов в стране — о дефиците кадров говорят представители практически всех сфер бизнеса. Специалисты рынка труда не первый год констатируют: на российском рынке труда сложился высокий уровень конкуренции за сотрудников, и этот тренд будет сохраняться в ближайшие годы.

Эксперимент: Новостройкам города добавили авангарда

Крупный строительный холдинг «Атомстройкомплекс» инициировал эксперимент в новостройке на Уралмаше. Как рассказали в компании, девелопер в коллаборации с Уральской архитектурно-художественной академией оформил общественное пространство ЖК «Народные кварталы» репродукциями картин Василия Кандинского, одного из лидеров авангардного искусства начала XX в. Благодаря двухсветным входным группам и просторным холлам застройщику удалось организовать в жилом комплексе выставку «на дому», комментируют в «АТОМе». Картины стали ярким акцентом на входной группе, где расположены реечные балюстрады, и в переходах на стилобат.

Этот опыт внедрения объектов искусства в общественное пространство жилых комплексов будет продолжен. Так, в двухуровневом вестибюле строящегося дома в районе Уктус разместится ресайкл-инсталляция из переработанных алюминиевых банок. В будущем выставка будет обновляться за счет обмена между жилыми комплексами. В планах «Атомстройкомплекса» — размещение в экспозиции картин молодых уральских художников, — сообщили представители «АТОМа».

Как передавал DK.RU, в Центре фотографии «Март» открылась выставка-мистификация «Кольцо времени», посвященная 300-летию Екатеринбурга. Каждое слово и изображение в экспозиции взяты из архивных документов, но при этом создана фантастическая, никогда не существовавшая версия жизни города. В частности, зрители смогут познакомиться с комиксом в стиле советского журнала «Крокодил», который сделала нейросеть Kandinsky на основе дневника екатеринбуржца пушкинских времен, или прочитать публикацию в «Уральском следопыте» от 1958 г. о превращении Свердловска в портовый город.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»