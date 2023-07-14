Артефакты прошлого сквозь призму современности. В «Марте» открылась выставка-мистификация

Жизнь екатеринбуржцев разных эпох здесь показывают с помощью новых технологий. Например, личный дневник — как переписка в мессенджере, записки путешественника — как «комменты» в соцсетях.

11 июля в Центре фотографии «Март» открылась выставка-мистификация «Кольцо времени», посвященная 300-летию Екатеринбурга. Выставка подготовлена при поддержке Благотворительного фонда «Жизнь прекрасна».

На выставке каждое слово и изображение взяты из архивных документов, но при этом создана фантастическая, никогда не существовавшая версия жизни города. Черно-белые открытки превратились в цветные панорамы Яндекса, интимный дневник — в переписку в мессенджере, записки путешественников — в «комменты» и посты в соцсетях, а газетные брачные объявления — в профили на сайте знакомств. Зрители смогут познакомиться с комиксом в стиле советского журнала «Крокодил», который сделала нейросеть Kandinsky на основе дневника екатеринбуржца пушкинских времен, или прочитать публикацию в «Уральском следопыте» от 1958 г. о превращении Свердловска в портовый город.

За три столетия в Екатеринбурге сменилось много поколений жителей разных национальностей и убеждений. Их объединило место, но разъединило время. Но так ли велико различие между екатеринбуржцем 18 в. и нашим современником?

Один из главных авторов экспозиции Артем Беркович отмечает, что для науки каждый период в истории уникален, и смешивать явления разных эпох недопустимо:

За исследование универсального в человеческой жизни отвечает искусство. Поэтому пространство художественной галереи позволяет дать волю фантазии и мистифицировать историю.

Выставка «Кольцо времени» в Центре фотографии «Март» показывает, что меняются технологии, но природа человека остается неизменной.

По словам руководителя благотворительного фонда «Жизнь прекрасна» Алены Мазуркевич, сегодня без фотографии сложно представить нашу жизнь: И то, что в нашем городе есть люди, которые исследуют и изучают фотографию, и есть центр, где жители и гости Екатеринбурга могут взглянуть на нее по-другому, познакомиться с историей фотографии и погрузиться в атмосферу фотоискусства, — большое культурное достижение.

Выставка работает до 29 октября 2023 г.

Напомним, что 1 июня в галерее современного искусства INCENTER в ТРЦ VEER Mall открылась благотворительная выставка «Рождение творчества. Зумеры Екб». Свои работы представили более 50 юных и талантливых художников.

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