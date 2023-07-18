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Девелоперы не спешат выводить на рынок новые дома. Екатеринбургу грозит дефицит новостроек

Девелоперы не спешат выводить на рынок новые дома. Екатеринбургу грозит дефицит новостроек
Иллюстрация: DK.RU

К такому выводу пришли аналитики, основываясь на данных о серьезном падении количества процедур экспертизы построенных объектов. Их число сократилось практически в три раза.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге прошла отраслевая конференция для застройщиков под эгидой Торгово-промышленной палаты и Комитета предпринимательства в сфере строительства Российской Федерации. Организатор конкурса — портал «ЕРЗ.РФ».

Девелоперы не спешат выводить на рынок новые дома. Екатеринбургу грозит дефицит новостроек 1

Руководитель портала Кирилл Холопик прокомментировал некоторые особенности рынка недвижимости Свердловской области и сравнил их с реалиями российской действительности.

Эксперт обратил внимание на то, что последствия турбулентного 2022 г. сказались в первую очередь на площади квартир (в среднем они уменьшились), но при этом в целом по России темпы вывода нового жилья не снизились. На Среднем Урале ситуация несколько иная.

Девелоперы не спешат выводить на рынок новые дома. Екатеринбургу грозит дефицит новостроек 2 «В Свердловской области можно отметить серьезное падение числа заключений экспертизы. Раньше эту процедуру проходило 8,5 домов в месяц, а сейчас только 2,8. Это значит, что в следующем году будет заметное снижение темпов вывода на рынок новостроек. Получается, сейчас застройщики заканчивают строить дома, которые прошли экспертизу в предыдущие годы. В следующем мы, возможно, даже почувствуем дефицит предложения», — добавил эксперт.  

Интересно, что, по данным портала ЕРЗ.РФ, в Свердловской области цены на квартиры в новостройках ниже, чем по России, но вот темпы их роста выше. Так, новое жилье в среднем по России за последние 12 месяцев подорожало на 5,7%, а по Свердловской области — на 9,1%. Речь идет о ценах по фактическим сделкам и только о первичном рынке.

Количество сделок на рынке новостроек в целом по России в 2022 г. сократилось на 35%, хотя ожидалось, что рынок «упадет» лишь на четверть. В этом смысле в Свердловской области ситуация гораздо лучше. Здесь падение по этому показателю тоже существенное, но это всего лишь 16%, отметил Кирилл Холопик.

Напомним, ранее эксперты отметили, что в новостройках Екатеринбурга цены на студии идут вниз, зато большие квартиры продолжают расти в цене. Недвижимость «семейного формата» все более востребована в городе.

Такой аналитикой поделился Центр маркетинговых исследований «Объектив». С начала 2023 г. средняя цена на 1 кв. м в многокомнатных квартирах (от трех комнат и больше) выросла с 132,7 до 142,9 тыс. руб. Студии подешевели со 132,5 до 131,7 тыс. руб.

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Автор: Татьяна Юстус
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