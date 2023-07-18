Девелоперы не спешат выводить на рынок новые дома. Екатеринбургу грозит дефицит новостроек

К такому выводу пришли аналитики, основываясь на данных о серьезном падении количества процедур экспертизы построенных объектов. Их число сократилось практически в три раза.

В Екатеринбурге прошла отраслевая конференция для застройщиков под эгидой Торгово-промышленной палаты и Комитета предпринимательства в сфере строительства Российской Федерации. Организатор конкурса — портал «ЕРЗ.РФ».

Руководитель портала Кирилл Холопик прокомментировал некоторые особенности рынка недвижимости Свердловской области и сравнил их с реалиями российской действительности.

Эксперт обратил внимание на то, что последствия турбулентного 2022 г. сказались в первую очередь на площади квартир (в среднем они уменьшились), но при этом в целом по России темпы вывода нового жилья не снизились. На Среднем Урале ситуация несколько иная.

«В Свердловской области можно отметить серьезное падение числа заключений экспертизы. Раньше эту процедуру проходило 8,5 домов в месяц, а сейчас только 2,8. Это значит, что в следующем году будет заметное снижение темпов вывода на рынок новостроек. Получается, сейчас застройщики заканчивают строить дома, которые прошли экспертизу в предыдущие годы. В следующем мы, возможно, даже почувствуем дефицит предложения», — добавил эксперт.

Интересно, что, по данным портала ЕРЗ.РФ, в Свердловской области цены на квартиры в новостройках ниже, чем по России, но вот темпы их роста выше. Так, новое жилье в среднем по России за последние 12 месяцев подорожало на 5,7%, а по Свердловской области — на 9,1%. Речь идет о ценах по фактическим сделкам и только о первичном рынке.

Количество сделок на рынке новостроек в целом по России в 2022 г. сократилось на 35%, хотя ожидалось, что рынок «упадет» лишь на четверть. В этом смысле в Свердловской области ситуация гораздо лучше. Здесь падение по этому показателю тоже существенное, но это всего лишь 16%, отметил Кирилл Холопик.

Напомним, ранее эксперты отметили, что в новостройках Екатеринбурга цены на студии идут вниз, зато большие квартиры продолжают расти в цене. Недвижимость «семейного формата» все более востребована в городе.

Такой аналитикой поделился Центр маркетинговых исследований «Объектив». С начала 2023 г. средняя цена на 1 кв. м в многокомнатных квартирах (от трех комнат и больше) выросла с 132,7 до 142,9 тыс. руб. Студии подешевели со 132,5 до 131,7 тыс. руб.

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