«Уже обустраивают стройплощадку». Хуснуллин анонсировал мегастройку на Урале

Еще три площадки в городе переделают: старые дома заменят новостройками. Новые объекты поставят и в самом центре — в «Екатеринбург-Сити» добавили башни с термами. А на окраине стартует большой проект.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Еще три площадки в Екатеринбурге будут комплексно перестраивать

Администрация Екатеринбурга отдала под реновацию три новых площадки, застроенных аварийными и ветхими домами. Современное жилье возведут на ул. Вилонова, Летчиков и Кварцевой. В пресс-службе мэрии пояснили: в границах ул. Вилонова и Учителей (Пионерский район) под программу комплексного развития территорий (КРТ) попадает примерно 2 га. Сейчас там стоят шесть жилых домов общей площадью 3 тыс. кв. м. В рамках проекта расселят 78 помещений и построят около 79 тыс. кв. м недвижимости.

На ул. Летчиков в Завокзальном районе Екатеринбурга вместо семи домов 1940-1950-х гг. постройки возведут более 63,5 тыс. кв. м. жилья, будет расселено 132 помещения. В границах КРТ на ул. Кварцевой на Уктусе сейчас стоят пять жилых домов, два из них признаны аварийными. Будет расселено 42 помещения, 17 из них — из аварийных домов. На территории возведут 36,5 тыс. кв. м недвижимости.

Напомним, в программу КРТ в Екатеринбурге включают дома высотой до пяти этажей, построенные по 1970 г. включительно, дома без централизованных коммунальных сетей и изношенные деревянные дома. Всего в городе более 1300 таких зданий. Первые кварталы по программе отстраиваются в Орджоникидзевском районе города, на Эльмаше и Уралмаше, затем ветхие дома снесут и Железнодорожном и Чкаловском районах.

О том, как будет реализовываться программа КРТ в городе, ранее рассказал замначальника городского департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Чернышов. В частности, он сообщил, что в июле состоятся общие собрания жильцов в ряде районов со старыми домами. Если жители проголосуют за включение в программу КРТ, аукционы пройдут в октябре. Застройщики в работе заинтересованы, отмечал Чернышов:

В прошлом году аукцион на право заключения договора о КРТ вызвал большой интерес со стороны застройщиков. Мы видим, что и в этом году программа востребована. Нам поступают запросы от застройщиков с просьбой предоставить информацию и технико-экономические показатели по тем площадкам, по которым планируем провести аукционы в этом году.

Астраханский девелопер купил здание в центре Екатеринбурга

Астраханская компания «Прогресс» приобрела четырехэтажное здание на перекрестке проспекта Ленина и ул. Сакко и Ванцетти, расположенное рядом с отелем Four Elements Ekaterinburg (экс-Hilton). Как уточнили представители девелопера, в объекте будет работать административный офис уральского филиала компании и новый клиентский офис. Новоселье планируется на осень, сейчас в помещении идут ремонтные работы, пишет «Ъ-Урал».

Добавим, что это здание не могли реализовать несколько лет. Согласно данным «ЦИАН», его достроили в 2013 г., после чего выставили на продажу за 47 млн руб. В конце 2022 г. цена достигла 94,9 млн руб.

Напомним, девелоперская компания «Прогресс» зашла на рынок Екатеринбурга в 2022 г. Она застраивает квартал Amundsen в Академическом районе на пересечении ул. Амундсена – Академика Ландау. В планах девелопера также строительство ЖК на перекрестке ул. Ветеринарной и пер. Встречного.

Как ранее писал DK.RU, московская компания купила у Сбербанка здание старейшего офиса на ул. Малышева, 31в в Екатеринбурге. Объект является памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. По условиям договора, первый этаж новый собственник обязан оставить в аренде продавцу на 10 лет.

Крупный уральский девелопер утвердил политику по правам человека

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» принял и в 2023 г. публично утвердил политику в области прав человека. Документ, опубликованный на официальном сайте компании, раскрывает основные принципы и инструменты защиты прав человека, а также гарантии того, что эти права соблюдаются во всех сферах деятельности «АТОМа».

В числе обязательств, которые «Атомстройкомплекс» принял на себя — соблюдение законодательства Российской Федерации, а также общепризнанных прав человека: уважать достоинство сотрудников, партнеров и иных лиц без какой-либо дискриминации. Уважать права и культурные особенности местных сообществ в регионах присутствия компании. Обеспечивать безопасные и достойные условия труда сотрудникам и подрядчикам. «Атомстройкомплекс» придерживается принципов соблюдения прав человека при взаимодействии как с собственными сотрудниками, так и с контрагентами из частного и государственного сектора, а также с населением, — пояснили представители девелопера.

И добавили: в компании осуществляется регулярный контроль, чтобы предотвратить возможные нарушения прав человека. Внедряются процедуры комплексной экспертизы соблюдения прав человека в бизнес-процессах. При этом «АТОМ» обязуется взаимодействовать с заинтересованными сторонами в процессе оценки и устранения нарушений, а также совершенствовать стандарты и практики в области соблюдения прав человека.

Отметим, что ранее специалисты Ассоциации рекрутинговых агентств Урала рассказали, за счет каких выгод и мотиваторов компания может привлекать кадры — что важно соискателям помимо заработной платы.

На рынке новостроек Екатеринбурга очередной рекорд

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в середине 2023 г. число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило уровень в 50 тыс. Текущий показатель почти на 70% выше зафиксированного в июне 2022 г. При этом из лишь 2,6 тыс. квартир из 50 тыс. непроданных сданы в эксплуатацию. Остальные находятся на разных стадиях строительства. Рост предложения на рынке новостроек обеспечивается и за счет запуска новых очередей, и благодаря выходу на рынок новых проектов. Так, этой весной индекс кранов в Екатеринбурге вырос на 6% — до 149 штук

Напомним, что в марте число нереализованных квартир в новостройках достигло 44,8 тыс., а уже к началу мая выросло до 47,1 тысячи (+5% к предыдущему месяцу и 61% к апрелю 2022 г.). Доля готовых (сданных в эксплуатацию) квартир в этой цифре была невелика — 7,3%

Ранее партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков отмечал, что в мае по количеству сделок рынок Екатеринбурга вернулся к пиковым показателям 2021 г. Причины феномена — быстрое восстановление ипотечного спроса и эффект «семейной ипотеки», а также значительное расширение рыночного ассортимента.

В «Екатеринбург-Сити» поставят два небоскреба с термами

В квартале «Екатеринбург-Сити» появятся две башни с термами. Как рассказали DK.RU в пресс-службе компании «УГМК-Застройщик», по проекту здесь строится шестиэтажный гастромолл, офисный центр на ул. Челюскинцев, два 45-этажных жилых небоскреба высотой 175 метров. А еще будут две башни с офисами, апартаментами и термальным комплексом.

Из уже построенного здесь — Башня «Исеть», отель «Хаятт», деловой дом «Демидов». Сейчас проводятся масштабные работы по благоустройству территории: установлены малые архитектурные формы — фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которая создает ощущение праздника в вечернее и ночное время.

Напомним, «Екатеринбург-Сити» — это участок в границах ул. Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. Площадку застраивает Уральская горно-металлургическая компания. Проект разрабатывается давно и несколько раз видоизменялся. До 2021 г. девелопер хотел построить пять небоскребов, однако после представил обновленный проект с четырьмя башнями, жилыми и офисными помещениями, парковой зоной и общественными пространствами.

В городе будет новый бассейн

В районе Краснолесья появится большой водный спортивный объект. Как сообщили представители девелоперской компании «Атомстройкомплекс», в створе ул. Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена строится бассейн, который станет частью инфраструктуры микрорайона. Сейчас завершаются работы по возведению бетонной чаши спортобъекта.

Компания развивает инфраструктуру Краснолесья: в эксплуатацию введены два детских сада, разработаны проекты строительства школы на 1 125 мест и благоустройства Юго-Западного лесопарка. В составе новой очереди жилого комплекса «Балтийский» помимо жилья предусмотрены объекты инфраструктуры: офисные помещения, кафе, большой фитнес-центр с бассейном длиной 25 м, — уточнили в АТОМе.

И добавили: развитие микрорайона проходит в тесном сотрудничестве с Российской академией наук. Часть квартир в новых домах ЖК «Балтийский» застройщик передает для молодых ученых УрО РАН. Всего за годы сотрудничества «АТОМа» с РАН в рамках инвестиционных контрактов построено более 24 тыс. кв. м. В планах девелопера — благоустройство пешеходного бульвара от ул. Вонсовского до ул. Семихатова и возведение школы в шаговой доступности.

Добавим, что весной в Новокольцовском районе открылся Дворец водных видов спорта, построенный к Международному фестивалю университетского спорта. Как писал DK.RU, ДВВС стал одним из крупнейших спортивных сооружений России. Площадь здания — более 61 тыс. кв. м. Оно приспособлено для проведения соревнований международного уровня во всех водных видах спорта. Субгенподрядчиком строительства выступала компания «Атомстройкомплекс», генподрядчиком — «Синара-Девелопмент». На церемонии открытия дворца присутствовали помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Строители начали готовить площадку под кампус УрФУ

В Екатеринбурге стартовала подготовка площадки для возведения кампуса Уральского федерального университета (УрФУ). На его территории расположатся Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий и специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов.

Новый кампус общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров будет рассчитан на обучение восьми тысяч студентов. Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают ее к сетям инженерно-технического обеспечения. Основные работы планируется начать в IV квартале этого года, сам объект возведут к 2026 году, — рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Комплекс общежитий и другая инфраструктура деревни Международного фестиваля университетского спорта, недавно введенные в эксплуатацию в районе Новокольцовский, станут частью нового кампуса. Генеральным подрядчиком выступает «Синара-Девелопмент».

Напомним, ранее стало известно, что УрФУ вошел в десятку лучших вузов страны.

Также добавим, что в Новокольцовском районе, куда переносят общежития вуза, решено возвести технопарк электронной промышленности, который будет тесно взаимодействовать с УрФУ и привлекать на работу и практику студентов. В отдаленный район в будущем должна ходить городская электричка.

Выпускников строительного колледжа расхватали прямо на выпускном

Выпускники Уральского колледжа технологий и предпринимательства, получившие строительные профессии и специальности, получили предложение о трудоустройстве в ходе торжественного выпускного. Как сообщили представители компании «Атомстройкомплекс», замдиректора «АТОМа» по персоналу Лариса Немкина рассказала молодым специалистам о возможностях, которые предоставляют сотрудникам крупного строительного холдинга Урала.

Строительная профессия дает возможность менять город. Работа в нашей компании, в свою очередь, позволяет выгодно решить собственный жилищный вопрос, использовать корпоративные ресурсы для профессионального и личностного роста, оздоровления, досуга, — отметила Немкина.

Известно, что «АТОМ» является давним партнером Уральского колледжа технологий и предпринимательства и ежегодно помогает с организацией практических занятий, содержанием и обновлением учебных корпусов. В прошлом году девелопер и учебное заведение стали ключевыми партнерами образовательного кластера в строительной отрасли, созданного в регионе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его суть в капитальном переоснащении колледжа: изменятся образовательные программы, увеличится объем и качество практической подготовки для студентов строительных специальностей. В итоге колледж сможет готовить специалистов под запрос работодателей и гарантировать студентам трудоустройство по окончании обучения.

Любопытно, что этой весной Свердловская область по степени кадрового голода оказалась на 15-м месте в России. Причем на тот момент регионов с избыточными трудовыми ресурсами в стране не было в принципе. С учетом демографических трендов в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться — численность трудоспособного населения в стране будет снижаться как минимум до 2036 г., прогнозируют эксперты.

В Екатеринбурге построят жилую башню с видом на воду

В микрорайоне Уктус появится жилая башня — 31-этажный объект возведут на правом берегу реки Исети в районе ул. Павлодарской и Щербакова. Как рассказали представители компании-застройщика, проект предлагает широкий выбор планировочных решений. Архитектурные решения подчеркнут расположение дома рядом с набережной.

Фасадное остекление создает образ потока воды, серый силикатный кирпич — традиционной для Урала гальки. Особое внимание уделено экологии: в доме предусмотрят пункт сбора мусора со станцией сортировки, в двухуровневом вестибюле разместят арт-объект — ресайкл-инсталляцию из переработанных алюминиевых банок, — рассказала Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Известно также, что застройщик за свой счет благоустроит набережную: проведет санитарную чистку береговой линии от мусора, сорняков и бурьяна, высадит ивы и многолетние растения, разместит рулонные газоны в зонах отдыха и на спортивных площадках. Также девелопер намерен установить освещение и проложить прогулочные дорожки. Отметим, что на противоположном берегу реки «Атомстройкомплекс» завершает строительство жилого микрорайона «Просторы» (готовы десять жилых домов и детсад). Плюс выступает подрядчиком на строительстве улично-дорожной инфраструктуры и пешеходного моста через Исеть.

Любопытно, что в 2010 г. «АТОМ» запроектировал и построил в Екатеринбурге 142-метровое здание ЖK «Февральская революция», которое до 2012 г. удерживало звание самого высокого жилого дома России за пределами Москвы. В 2021 г. девелопер сдал ЖК «Чемпион Парк», который стал для компании вторым высотным объектом жилого назначения. Комплекс состоит из трех домов высотой по 130 м каждый (37 этажей).

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Иллюстрации: Pixabay.com, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»