Свердловская область вошла в топ-15 регионов с самым сильным дефицитом кадров

Дефицит объясняется ростом количества предприятий, считают эксперты. О нехватке рабочих заявляют и крупные, и небольшие компании. Интересно, что регионов с кадровым избытком в России вообще нет.

По данным за апрель 2023 г. в Свердловской области на одну актуальную вакансию приходится всего 2,8 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей. Такие данные приводит HeadHunter.

По степени кадрового голода Свердловская область оказалась на 15 месте в России. Важно, что на текущий момент регионов с избыточными трудовыми ресурсами нет: в целом по стране на одну вакансию приходится 3,9 резюме.

В список 15 регионов России с самым большим дефицитом кадров вошли по степени убывания проблемы: Чукотский АО, Еврейская АО, Курганская область, Ивановская область, Владимирская область, Костромская область, Тульская область, Мурманская область, Кемеровская область, Приморский край, Рязанская область, республика Алтай, Кировская область, Челябинская область, Свердловская область.

В целом по Уральскому федеральному округу также наблюдается серьезный кадровый голод — на одну вакансию приходится всего 3,0 резюме.

«Впервые за последние несколько десятков лет о проблеме кадрового голода говорят и на государственном уровне. Так, в январском бюллетене Банка России указаны три главных фактора, мешающих росту и восстановлению экономики в стране: технологические ограничения, слабый внешний спрос на российскую продукцию и дефицит кадров, который сдерживает процессы структурной трансформации экономики. Ситуация с нехваткой людей перестаёт быть сугубо профессиональной проблемой HR-специалистов. Теперь речь идёт о вызове национального масштаба, с которым придётся столкнуться и нанимающим менеджерам, и топ-менеджерам, и собственникам бизнеса. Дефицит работников — фундаментальная проблема российского рынка труда на долгие годы», — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Напомним, что о проблемах с кадрами на Урале заявляют и небольшие предприятия, и крупные. Так, например, в интервью DK.RU Елена Кирсанова, основатель полиграфического производства «Маркпресс» отметила:

Я не буду говорить о том, что проблем с кадрами нет. На сегодняшний день это острая проблема. Основной костяк пришел на предприятие со мной. Занимаюсь постоянным поиском специалистов, это небыстрый процесс, к сожалению. Я не боюсь работать с молодежью, у меня несколько человек пришли после вузов. Когда я вижу потенциал в человеке, я готова вкладываться. Мне интересно учить, когда видишь отдачу.

Сергей Мазуркевич, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга, член президиума правления Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, также высказал свое мнение, что одна из главных задач для Екатеринбурга сегодня — решение кадрового вопроса на предприятиях.

«В регионе появляются новые производства, этому способствует и текущая экономическая ситуация. Каждое предприятие пытается решить вопросы поиска и развития профессиональных кадров самостоятельно. Но дефицит остается во многих отраслях. Решение этого вопроса – системная задача, в которой не обойтись без целевого государственного участия. Чем больше грамотных специалистов, тем быстрее будут развиваться все предприятия и отрасли экономики. Такое развитие, несомненно, будет стимулировать и социальную сферу. Я думаю, что с акцентом на подготовку кадров все остальные вопросы будут решаться по мере закрытия дефицитных позиций», — заявил он.

Читайте также на DK.RU: Найти, увлечь и не отпускать: как изменились кадровые стратегии в 2023 г.