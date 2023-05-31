В Екатеринбурге начали дешеветь студии. Большие квартиры продолжают расти в цене

Рост стоимости трехкомнатных и многокомнатных квартир в городе объясняют в том числе тем, что все больше людей хотят жилье семейного формата, а на рынке его крайне мало.

В новостройках Екатеринбурга цены на студии идут вниз, зато большие квартиры продолжают расти в цене. Недвижимость «семейного формата» все более востребована в городе.

По данным Центра маркетинговых исследований «Объектив», с начала 2023 г. средняя цена на 1 кв.м. в многокомнатных квартирах (от трех комнат и больше) выросла с 132,7 до 142,9 тыс. руб. Студии подешевели со 132,5 до 131,7 тыс. руб.

Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов, глава Центра маркетинговых исследований «Объектив», прокомментировала:

Еще в феврале этого года Банк России зафиксировал изменение в портфеле ипотек с государственным участием. Если раньше лидировала льготная ипотека с господдержкой, то теперь на первое место вышла семейная.

Также рост цен на многокомнатные квартиры Ксения Чернецкая объясняет тем, что их ассортимент на рынке невелик, они занимают всего 12% на рынке предложения недвижимости.

В банках подтверждают такое смещение спроса. Как рассказали в пресс-службе ВТБ, в первом квартале 2023 г. по программе семейной ипотеки жители Свердловской области получили в банке 837 млн руб., по программе льготной ипотеки с господдержкой — 684 млн руб.

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Как ранее писал DK.RU, девелоперы Екатеринбурга продолжают наполнять рынок новыми проектами. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в апреле 2023 г. число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло до 47,1 тысячи (+5% к предыдущему месяцу и 61% к апрелю 2022 г.). Доля готовых (сданных в эксплуатацию) квартир в этой цифре невелика — 7,3%.