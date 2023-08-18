Сеть гипермаркетов OBI в России сменит название

В марте 2022 г. владельцы OBI заявили об уходе из РФ, тогда сеть была продана за символические 600 руб. Спустя полгода после сделки гипермаркеты должны были сменить название, но этого не произошло.

Гипермаркеты OBI в России могут начать работать под брендом Domus. Как пишут «Ведомости», ООО «ОБИ франчайзинговый центр» подало заявку на регистрацию соответствующего бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг.

Ранее владельцы гипермаркетов в России подавали заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI, при этом заявку на IdeaFix уже отозвали.

Специалист по товарным знакам компании «Онлайн патент» Алексей Кошкин говорит, что согласовать Domus по 45 категориям будет не просто. В базе Росреестра есть около десятка товарных знаков с элементами «Домус» и Domus.

Напомним, что сеть OBI работает в России с 2003 г. Сейчас она представлена 25 гипермаркетами.

В марте 2022 г. года владельцы OBI GmbH заявили об уходе из России, но российский менеджмент отказался закрывать магазины. В конце июля 2022 г. GmbH подписала соглашение о продаже компании группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% — Илье Колобкову. В интервью Forbes он говорил, что сумма сделки с немецким холдингом составила всего 600 руб. Это связано с тем, что сеть была убыточной. Спустя полгода после сделки сеть должна была сменить название в России, но этого так и не произошло.

Позже OBI несколько раз меняла владельца. Сейчас сеть принадлежит АО «Аллонж», его учредители не раскрываются. Участники рынка связывают ее с группой «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова.

Ранее DK.RU рассказывал, что российские бизнесмены никак не могут поделить компанию. Советник Orchards Азат Ахметов отмечает, что хронология сделок с OBI «подозрительна и вызывает много вопросов». Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, неопределенность с собственниками бизнеса может оказать негативное влияние на операционную деятельность компании. По его словам, поставщикам важно знать, кто владеет и управляет сетью.