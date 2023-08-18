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Дистрибутор Jameson, Chivas и Ararat уходит из России

Дистрибутор Jameson, Chivas и Ararat уходит из России
Автор фото: Григорий Сысоев. Иллюстрация: РИА новости

Еще в мае 2023 г. Pernod Ricard заявила о прекращении экспорта международных брендов. Местное представительство было решено ликвидировать из-за рисков давления со стороны Запада.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, который владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s и Ararat закроет представительства в России, пишет «Коммерсант».

Гендиректор российского представительства концерна АО «П.Р.Русь» Игнатий Аракелян сообщил изданию, что прежний глава офиса Лоран Пийе перешел на новую должность в другом регионе, а в самом «П.Р.Русь» идут процедуры для остановки операционной деятельности.

Собеседники издания говорят, что местное представительство было решено ликвидировать из-за рисков давления со стороны Запада.

При этом прекращение работы дистрибутора не означает, что с рынка исчезнуть сами бренды. Chivas Regal, Jameson и Ballantine`s будут завозить в Россию по параллельному импорту.

Напомним, что в мае 2023 г. Pernod Ricard заявила о прекращении экспорта международных брендов. Дочернее предприятие Pernod Ricard  в России — АО «П.Р.Русь» возглавил Игнатий Аракелян, который руководил входящим в группу Ереванским коньячным заводом (ЕКЗ), а также был министром сельского хозяйства Армении. Выпускаемый на ЕКЗ коньяк Ararat также продолжат поставлять в РФ. 

Как рассказывал DK.RU, после начала событий на Украине многие экспортеры объявили о прекращении поставок алкоголя на российский рынок. Однако уже в в начале ноября 2022 г. Минпромторг РФ нашел выход из ситуации и включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, в том числе: Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

Автор: Екатерина Тарханова
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