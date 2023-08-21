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Четвертую и пятую очереди «Домны» откроют в следующем году

Четвертую и пятую очереди «Домны» откроют в следующем году
Иллюстрация: Страница «Домны» ВКонтакте

Предполагается, что в новых пространствах будут офисы для сотрудников Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и зона для проведения мероприятий.

#ДОМНА#НОВОСТИ

Креативный кластер «Домна» (ул. Вайнера, 16) снова готовится к расширению. В настоящий момент идут работы по ремонту помещений, где будет находиться четвертая и пятая очереди кластера. Сдачу четвертой очереди запланировали на январь 2024 г., сдачу пятой — на лето 2024 г.

Информацию DK.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки и предпринимательства. Предполагается, что в четвертой очереди появится офисное пространство — его займут сотрудники СОФПП, которые работают в креативном кластере, а также сотрудники некоторых отделов фонда, которые сейчас располагаются на ул. Восточной. В пятой очереди организуют пространство для проведения мероприятий, которое сможет вмещать 400 человек.

Как ранее писал DK.RU, кластер «Домна» открылся весной 2022 г. Он задумывался как площадка для локализации городского креативного предпринимательства по направлениям fashion, образовательный трек, IT, медиа, народно-художественные промыслы. Там, в частности, запустили магазин крафтовых товаров местных производителей, fashion-коворкинг и лекторий.

Вторая очередь «Домны» была запущена в марте 2023 г. в левом крыле особняка. Третья очередь — в августе текущего года. Оба пространства сейчас используются для проведения массовых мероприятий. В частности, как писал DK.RU, в преддверие празднования Дня города там прошла презентация-показ одежды, созданной к 300-летию Екатеринбурга.

Автор: Елизавета Порошина
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