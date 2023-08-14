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«Воспитывают публику вкусом». В «Домне» прошел показ одежды молодых дизайнеров

«Воспитывают публику вкусом». В «Домне» прошел показ одежды молодых дизайнеров
Иллюстрация: «Домна»

Ведущий креативный кластер Екатеринбурга организовал показ коллекций молодых дизайнеров, приуроченный к 300-летию города. Участников выбирали на конкурсной основе.

#МОДА#НОВОСТИ

В «Домне» прошла презентация-показ одежды, созданной к 300-летию Екатеринбурга. Еще в мае Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства вместе с администрацией города и Мининвестом провели конкурс для уральских дизайнеров. Были отобраны коллекции восьми брендов: MAVERLOK, Polyak.Brand, I.B.W., S96, «Мои любимки», INGROUP, HOXX и Lapka’s studio.

«Воспитывают публику вкусом». В «Домне» прошел показ одежды молодых дизайнеров 1

Они получили возможность принять участие в показе вместе со специальным гостем — дизайнером Джемалом Махмудовым, который одевает российских звезд. Джемал вдохновился Екатеринбургом и совместно с фондом создал специальную коллекцию городской одежды. В ней отражено современное прочтение образа жителя мегаполиса — сильного духом человека, который самостоятельно управляет жизнью. Коллекция появится на маркетплейсе «Домны» после 15 августа.

«Воспитывают публику вкусом». В «Домне» прошел показ одежды молодых дизайнеров 2

Организаторы мероприятия: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга.

«Воспитывают публику вкусом». В «Домне» прошел показ одежды молодых дизайнеров 3

«Это событие должно быть примером для всех регионов. Мы совместно с «Домной» разработали большую коллекцию, это около 70 луков, к сожалению, не успели физически все произвести. Первую часть вы увидели, остальную вы можете наблюдать на эскизах. Она может появиться позже по предзаказу, потому что все-таки мода — это коммерция, и мы здесь говорим про бизнес. Я в первый раз столкнулся с таким профессиональным подходом и с большим желанием поддерживать молодых дизайнеров, устраивая лекции и показы для того, чтобы воспитывать публику и воспитывать молодое поколение вкусом, чтобы понимали, как дальше развиваться»,  отметил Джемал Махмудов.

«Воспитывают публику вкусом». В «Домне» прошел показ одежды молодых дизайнеров 4

Джемал Махмудов

«Воспитывают публику вкусом». В «Домне» прошел показ одежды молодых дизайнеров 5

Представители власти, которые присутствовали на показе, пообещали, что таких показов будет намного больше.

Напомним, в Екатеринбурге ежегодно проходит Неделя моды. DK.RU писал о том, что это возможность для молодых дизайнеров показать свое творчество.

Неделя моды в 2022 г. в Екатеринбурге проходила с 8 по 13 ноября и включала в себя показы коллекций 60 профессиональных и перспективных российских дизайнеров и брендов, в том числе представителей уральской индустрии моды и специальных гостей из разных городов России. 

Фотографии из группы Домны в VK

Читайте также на DK.RU: От заказов на дому до модных показов: как запустить бренд женской одежды и не прогореть.

Автор: Татьяна Юстус
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