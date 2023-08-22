Uniqlo прекратила деятельность в РФ и уволила персонал. Сотрудники получили по 11 окладов

Участники рынка говорят, что японский ритейлер выплатил все штрафные санкции при расторжении контрактов с ТЦ. Большинство торговых площадей ушедшего бренда займет российский аналог Just Clothes.

Японский ритейлер Uniqlo полностью прекратил свою деятельность в РФ, пишут «Ведомости». Эту информацию подтвердили партнеры компании и владельцы торговых центров, где находились магазины бренда.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько рассказала, что японская компания разорвала все контракты на аренду и выплатила штрафные санкции в полном объеме. Также ритейлер уволил весь персонал, выплатив сотрудникам по 11 окладов. Японские менеджеры переведены в другие страны.

Собеседники издания отмечают, что несмотря на уход с российского рынка, японская компания не стала ликвидировать ООО «Юникло Рус». Участники рынка считают, что компания рассчитывает в будущем возобновить работу.

Как рассказывал DK.RU, 10 марта 2022 г. Uniqlo приостановила работу магазинов в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. А 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса. До марта 2022 г. на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo.

Планировалось, что большую часть освобожденных торговых площадей займет Gloria Jeans. В итоге российская сеть заняла площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве, в Доме мод в Санкт-Петербурге, а также в «Афимолл-сити» и «Европейском».

Как сообщал DK.RU большинство помещений возьмет в аренду сеть Lady & Gentleman City, которая запустила проект Just Clothes. У торговой точки похожий на Uniqlo логотип и аналогичная раскладка товаров в зале.