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Команда бывших топ-менеджеров IKEA займется выпуском мебели для «Яндекс Маркета»

Команда бывших топ-менеджеров IKEA займется выпуском мебели для «Яндекс Маркета»
Автор фото: Евгений Одиноков. Иллюстрация: РИА новости

Производство мебели сосредоточится на базе российских фабрик, но также компания будет сотрудничать и с производителями из Беларуси и Китая.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

«Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой. Развивает проект команда бывших топ-менеджеров из IKEA, которые перешли в «Яндекс Маркет» после закрытия предприятий шведской компании в России, пишет «Коммерсант».  

Мы создаем продукт от дизайн-концепта, подбираем материалы, разрабатываем конструкцию и продумываем упаковку. На фабрику попадает уже подробный технический план, по которому производятся образцы будущих изделий, — сказали в пресс-службе «Яндекс Маркета».

На данный момент на маркетплейсе уже можно купить диваны и кровати. До конца 2023 г. планируется расширить ассортимент мебелью для гостиной, кухни и спальни:  

«Яндекс.Маркет» для производства мебели будет работать в основном с российскими фабриками, но также компания будет сотрудничать и с производителями из Беларуси и Китая, — рассказали в компании.  

До конца 2025 г. ассортимент категории мебель и товары для дома планируется увеличить до 3 тыс. позиций.  

Крупные маркетплейсы в последнее время активно вводят в продажу товары под собственной торговой маркой. Так Wildberries начал продавать телевизоры под собственной маркой Razz, сообщал DK.RU. Помимо телевизоров маркетплейс собирается продавать под СТМ холодильники, смартфоны, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и  прочие товары.

Автор: Екатерина Тарханова
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