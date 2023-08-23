Выросло поколение фастфуда. Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания

Крупнейшие игроки рынка говорят, что число покупателей в первой половине 2023 г. оказалось максимальным с 2019 г. При этом средний чек в заведения фастфуда за год вырос на 10% до 439 руб.

Доля россиян, которые посещают крупные сети фастфуда «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's), Burger King и KFC (проходит процедуру ребрендинга, вскоре будет работать под вывеской Rostic’s) в январе-июне 2023 г. составила 45% и оказалась максимальной с начала 2021 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования «Ромир».

При этом средний чек в заведениях фастфуда в январе-июне 2023 г. вырос на 10%, до 439 руб., подсчитали в «Чек Индекс». Сильнее всего подорожали бургеры, за год рост составил 10% до 241 руб. Пицца подорожала за год на 9% до 381 руб., хот-доги также выросли в цене на 9% до 172 руб. Стоимость шаурмы стала выше не 6% и теперь в среднем составляет 162 руб.

Директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов подтвердил, что число покупателей во всех трех сетях в первой половине 2023 г. оказалось максимальным с 2019 г.

По словам директора по работе с клиентами «Ромир» Маргариты Абрамкиной, в заведениях фастфуда россиян прежде всего привлекает доступная цена:

А это важно, учитывая усложняющуюся экономическую ситуацию. Кроме того, на рынок активно выходят поколения, для которых посещение ресторанов быстрого питания — устойчивая потребительская привычка.

По словам Абрамкиной, в этом году многие жители России не смогли поехать в отпуск, так что сезонного спада потребления не было:

Еда — один из способов, при помощи которого граждане борются с постоянно возрастающим стрессом.

Директор по бренду, стратегии и исследованиям «Вкусно — и точка» Екатерина Гладникова считает, что доля россиян, которые постоянно ходят в кафе быстрого питания будет только расти:

Сегмент фастфуда становится основным каналом продаж общепита, переориентировав на себя клиентов из ресторанов и кафе ввиду своей ценовой доступности.

При этом вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов предупреждает, что рынок фастфуда ждет перенасыщенность, поскольку инвесторы активно вкладываются в этот бизнес. По данным Franshiza.ru, спрос на франшизы фастфуда в январе-июне 2023 г. вырос на 12% год к году.

Ранее DK.RU рассказывал, что в этом году спрос на шаурму вырос в два-три раза. Представитель «Самоката» говорил, что интерес россиян к сэндвичам и шаурме в 2023 г. вырос в два раза по сравнению с первой половиной 2022 г. Спрос на эту категорию в шесть раз больше, чем на готовую и замороженную пиццу, и в 15 раз больше, чем на роллы и онигири (блюдо из риса в виде треугольника или шара). У «Вкусвилла» продажи шаурмы в июне выросли на 53% год к году. Представитель ритейлера связал это с удорожанием другого фастфуда. Продажи шаурмы у отдельных игроков рынка выросли на 100-200%.