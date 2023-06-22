Рост цен во «Вкусно — и точка» спровоцировал ажиотажный спрос на шаурму

Полмиллиона шаурмы: рост интереса к этому фастфуду эксперты объяснили его невысокой стоимостью по сравнению с подорожавшими конкурентами — продукцией «Вкусно — и точка», пиццей и суши.

За год спрос на шаурму вырос в два-три раза, зафиксировали сервисы доставки. Об этом сообщает Forbes.ru со ссылкой на данные «Платформа ОФД» и сервисов «Яндекс Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток», «Донер42» («Додо пицца»).

По словам руководителя проекта open kitchen сети «Перекресток» Алексея Кузнецова, за пять месяцев 2023 г. они продали 590 тыс. штук шаурмы. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Представитель «Самоката» подтвердил, что интерес россиян к сэндвичам и шаурме в 2023 г. вырос в два раза по сравнению с первой половиной 2022 г. Спрос на эту категорию в шесть раз больше, чем на готовую и замороженную пиццу, и в 15 раз больше, чем на роллы и онигири (блюдо из риса в виде треугольника или шара). У «Вкусвилла» продажи шаурмы в июне выросли на 53% год к году. Представитель ритейлера связал это с удорожанием другого фастфуда.

Продажи шаурмы у отдельных игроков рынка выросли на 100-200%. В компании «Платформа ОФД» сообщили, что шаурма продемонстрировала самый высокий рост продаж в натуральном выражении среди всего фастфуда. В мае у сети «Донер42» («Додо пицца») продажи шаурмы год к году увеличились на 265%, до 7,5 млн руб. Рост за первую неделю июня составил 234% год к году. Другие опрошенные газетой игроки рынка абсолютных цифр не предоставили. В сервисе уточнили, что в первые три месяца 2023 г. число покупок шаурмы выросло на 9%, пицц — на 4%, а роллов — на 5%.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас шаурму стали продвигать крупнейшие ритейлеры («Перекресток», «Азбука вкуса» и др.) и сервисы доставки: в продаже появились десятки новых позиций:

Например, у «Додо пицца», согласно отчетности компании, шаурма самая популярная позиция в сети: в первом квартале она продала 8,5 млн единиц шаурмы, что больше, чем пиццы. «Перекресток» планирует увеличить ассортимент шаурмы, «Азбука вкуса» продает 33 вида шаурмы.

Меню в связи с активным спросом на шаурму готовятся пересмотреть в «Донер42», сказала операционный директор этой компании Наталия Степанова. По ее словам, рынок шаурмы не консолидирован, на нем нет сейчас большого институционального игрока или какого-то сильного бренда.

Средний чек на шаурму сейчас составляет 171 руб., что выгодно отличает ее от растущих цен бывшего McDonalds. Как 19 июня рассказывал DK.RU, ресторан «Вкусно — и точка» заявил о росте цен на свою продукцию на 10 рублей и более: цена чизкейка в ресторанах сети повысится со 175 до 185 руб, круассаны вырастут в цене с 99 до 109 руб, а круассаны с ветчиной и сыром — со 139 до 150 руб. Для бургеров, пиццы и роллов средний чек по России — 236, 378 и 435 руб соответственно. Кузнецов из «Перекрестка» отметил, что в настоящий момент шаурма — один из самых сытных и быстрых перекусов по доступной цене.

Российские рестораны в июне подняли цены на блюда в меню в среднем на 10%, рассказали в Федерации отельеров и рестораторов РФ. Причина — повышение стоимости импортных продуктов, которое по некоторым категориям доходит до 35%, в частности, выросли в цене оливковое масло, соусы, морепродукты, уксусы, а также паста тахини.