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«Вкусно — и точка» поднимает цены на все меню

«Вкусно — и точка» поднимает цены на все меню
Иллюстрация: columbus-moscow.ru

Нововведение вступит в силу уже с 26 июня, «Вкусно — и точка» объясняет происходящее ростом себестоимости продуктов. Цены на все меню ресторанов быстрого питания взлетят на 10 и более руб.

#НОВОСТИ

«Многое там станет дороже», — сообщили в сети «Вкусно — и точка», поднимая цены на почти все меню на 5–8%, сообщает Telegram-канал Mash. Нововведение вступит в силу уже с 26 июня. Цена чизкейка в ресторанах сети повысится со 175 до 185 руб, круассаны вырастут в цене с 99 до 109 руб, а круассаны с ветчиной и сыром — со 139 до 150 руб.

Подчеркивается, что стоимость продукции повысится в связи с ростом себестоимости продуктов. Цена напитков не изменится. 

В марте сеть «Вкусно — и точка» рассказала о планах открыть фабрику, на которой будут производить игрушки для детского набора «Кидз Комбо», пишет DK.RU. Владелец сети Александр Говор сообщил, что дорожная карта по строительству фабрики уже есть, как есть и четкое понимание того, что именно должно быть сделано. Кроме того, сеть ресторанов намерена запустить на фабрике по изготовлению картофеля фри производство картофельных оладушков — хашбраунов.

Автор: Андрей Широков
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