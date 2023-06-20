Рестораторы боятся растерять обедневших клиентов. В меню — рост цен

Сегодня рестораторы сообщили о подорожании блюд. В ближайшие месяцы многие привычные позиции пропадут из меню, поскольку рост цен на популярные ингредиенты превысил 30%.

Российские рестораны в июне подняли цены на блюда в меню в среднем на 10%, рассказали в Федерации отельеров и рестораторов РФ. Причина — повышение стоимости импортных продуктов, которое по некоторым категориям доходит до 35%, в частности, выросли в цене оливковое масло, соусы, морепродукты, уксусы, а также паста тахини.

Владелец франшизы сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов рассказал, что рестораны стараются поднимать цены медленно, чтобы для гостей эта мера была не так ощутима, и убирают из меню те блюда, которые на выходе будут стоить слишком дорого:

Повысились цены на ряд импортных товаров, например, на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании. Аналогичная ситуация с магаданской креветкой — объем вылова уменьшился, а цены выросли. В нашей сети мы поднимаем цены на креветки на 20%.

Однако подорожание блюд может отпугнуть посетителей, поскольку рестораны за последний год уже несколько раз поднимали цены. По информации ФРиО, в 2022 г. этот рост в среднем составил 15–20% и в текущем году продолжается.

Как рассказывал DK.RU, «Вкусно — и точка» поднимает цены на все меню. Нововведение вступит в силу уже с 26 июня. Цена чизкейка в ресторанах сети повысится со 175 до 185 руб, круассаны вырастут в цене с 99 до 109 руб, а круассаны с ветчиной и сыром — со 139 до 150 руб. Одной из причин критичного роста цен во всех категориях считается рост топлива. Как цены на бензин и транспортные расходы зависят от будущего снижения демпферных субсидий, можно узнать здесь.