14 екатеринбургских школ признали лучшими в России в 2023 году

Агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников. В нем 200 учебных заведений, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты.

В рейтинге лучших школ по конкурентоспособности выпускников представлены учебные заведения из 38 регионов РФ. Помимо столицы, широко представлены Московская область (23 школы) и Санкт-Петербург (18 школ), 16 учреждений находятся в Свердловской области, 12 — в Татарстане.

14 из 16 свердловских школ, попавших в рейтинг, находятся в Екатеринбурге:

СУНЦ УрФУ (26-е место)

лицей № 130 (48-е место)

гимназия № 9 (51-е место)

лицей № 110 им. Л. К. Гришиной (112-е место)

школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов (126-е место)

школа № 168 (147-е место)

школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов (149-е место)

школа № 68 с углубленным изучением отдельных предметов (161-е место)

политехническая гимназия в Нижнем Тагиле (163-е место)

лицей № 180 «Полифорум» (166-е место)

гимназия № 13 (169-е место)

гимназия № 155 (173-е место)

гимназия № 35 (175-е место)

лицей № 159 (177-е место)

лицей № 3 (191-е место)

гимназия» в Новоуральске (195-е место).

Чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве. Почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы, — отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Напомним, что в начале 2023 г. свой рейтинг школ-лидеров представил федеральный образовательный центр «Сириус», куда ежегодно отправляют самых умных детей со всей страны. В основу рейтинга легли результаты, которые ученики показали на конкурсах и олимпиадах, в том числе международных. СУНЦ УрФУ вошел в топ-20 лучших школ (19 место). В расширенный список из 200 школ были включены гимназия № 9 и лицей № 130.

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