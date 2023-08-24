ВТБ вышел из состава акционеров крупнейшего застройщика РФ

Кредитная организация была крупнейшим акционером ГК ПИК после совладельца компании, бизнесмена Сергея Гордеева. Сумма сделки может достигать 67,6 млрд руб.

Банк ВТБ вышел из состава акционеров ГК ПИК, пишут «Ведомости». В строительной компании банку принадлежали 12,36% акций, кредитная организация планомерно сокращала портфель акций с 2021 г.

Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала «ГК ПИК». Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ, — сообщила пресс-служба ВТБ.

Сумма сделки не раскрывается. Однако ориентируясь на котировки акций ПИКа на Мосбирже, такой пакет мог стоить 67,6 млрд руб.

Кто стал покупателем акций также неизвестно. Однако, скорее всего, это была группа инвесторов. Собеседники издания напомнили, что по закону ПИК обязана сообщить о появлении у нее акционера с долей более 5%, поскольку этого не произошло, можно сделать вывод, что акции были распределены среди нескольких покупателей.

Добавим, что на момент покупки ВТБ пакета акций ГК ПИК стоимость одной акции девелопера составляла 380 руб., сейчас они стоят 828 руб.

ВТБ был крупнейшим акционером ГК ПИК после совладельца компании, бизнесмена Сергея Гордеева. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин объясняет, что ВТБ могли выйти из акционеров ГК ПИК поскольку подошел к концу инвестиционный срок.

Напомним, что ПИК – крупнейший застройщик в России. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас компания строит 5,2 млн кв. м недвижимости, в 2022 г. она ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,1 млн кв. м жилья.

Ранее DK.RU рассказывал, что летом 2023 г. на рынке жилья была закрыта одна из крупнейших сделок. Девелоперская группа «Самолет» подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ. Сумма сделки превышает 40 млрд руб.