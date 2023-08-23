Теперь официально: бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавил ОСК

ОСК перешел под управление ВТБ в начале августа. Планируется, что за 5 лет банк проведет «финансовое оздоровление» предприятия. Сложности возникли после введения в отношении РФ международных санкций.

Генеральным директором Объединенной судостроительной компании (ОСК) назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков, передает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Минпромторга Дениса Мантурова. О том, что его кандидатура — ключевая на эту должность, ранее уже сообщали источники, однако официально информация была подтверждена только сейчас.

При этом Мантуров не уточнил, займет ли прежний глава ОСК новую должность, но поблагодарил Алексея Рахманова, который возглавлял ОСК с 2014 г., за долгую и плодотворную работу:

Под его руководством корпорация вышла на ритмичный темп работы. Главное, Рахманову удалось сохранить трудовые коллективы верфей и конструкторских бюро, что позволило реализовать ряд масштабных государственных проектов в военном кораблестроении и гражданском судостроении и, в том числе возобновить строительство атомного ледокольного флота.

Министр выразил уверенность в том, что управленческий опыт Пучкова поможет «скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга».

100% акций ОСК перешли под управление банка ВТБ в начале августа, сообщал DK.RU. Срок «финансового оздоровления» предприятия — 5 лет. Изначально оздоровлять ОСК предлагали «Росатому», но он отказался. Сложности у ОСК начались после того, как в отношении России ввели международные санкции.