Смерть Евгения Пригожина официально подтверждена. Что известно на данный момент

Вместе с Пригожиным на борту разбившегося бизнес-джета находились и другие члены ЧВК «Вагнер», включая её командира Дмитрия Уткина. Обстоятельства, версии, реакции — в материале DK.RU.

Представители МЧС и Росавиации официально подтвердили смерть основателя ЧВК «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина в авиакатастрофе, передает РБК.

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) упал вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Это северо-запад Тверской области, на полпути от Твери до Великого Новгорода. Расстояние до Москвы — около 300 км.

Самолет начал передавать данные о полете в 14.46 по времени UTC (17.46 мск), говорится в сообщении сервиса Flightradar 24. В 18.10 мск джет поднялся на 28 тыс. футов (примерно 8,5 км). Полет на этой высоте продолжался до 18.19. Затем самолет хаотично набирал высоту (максимальный уровень — до 30,1 тыс. футов, или 9,2 км) и вновь снижался. Джет передавал данные до 18.20 мск, в тот момент он находился на высоте 19,7 тыс. футов (примерно 6 км).

Один из фрагментов бизнес-джета Embraer-135 нашли примерно в 2 км от места крушения, на въезде в поселок Куженкино. Другой обломок — часть хвоста — обнаружили в 3,5 км. Телеканал Al Jazeera передал, что на месте крушения нашли телефон Пригожина.

Вместе с Пригожиным на борту самолета находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), а также члены ЧВК Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев, уточнили в Росавиации. На борту были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. Тела всех десяти погибших уже обнаружены, сообщил источник «Интерфакса».

Дело о крушении будет вести следователь Иван Сибула. Сибула расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Тогда бизнес-джет Dassault Falcon 50EX, где находился де Маржери и еще три члена экипажа, столкнулся со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетную полосу.

Следователи рассматривают в числе причин катастрофы ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании «МНТ-Аэро».

О крушении самолета с Пригожиным на борту написали крупнейшие мировые СМИ: Bloomberg, The Wall Street Journal, Le Monde и др. Президент США Джо Байден проинформирован он ЧП, сообщили в Белом доме. «Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен», — сказал он журналистам.

Случившееся прокомментировал и американский бизнесмен Илон Маск. Он ответил на пост одного из пользователей Twitter, который заявил, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать». «Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — заключил Маск.