В Екатеринбурге решили восстановить еще один дом начала XX века

Сейчас дом находится в удручающем состоянии. После заключения госэкпертизы в нем должны восстановить пол и крышу, покрасить стены и демонтировать непригодные пристрои.

Дом мещанки Захаровой на ул. Хохрякова, 33 в Екатеринбурге восстановят. Решение о необходимости проведения работ после обследования объекта приняли эксперты государственной историко-культурной экспертизы. Сейчас на месте дома — практически одни стены.

Дом должны в ближайшее время покрасить — как фасад, так и внутренние помещения, уложить в нем новый пол, отремонтировать крышу и крыльцо, демонтировать непригодные пристрои, а около входа сделать специальную кнопку для вызова помощи инвалидам.

Дом Захаровой был построен в 1890 – 1900 гг. На территории усадьбы было учреждено жилищно-арендное кооперативное товарищество, которое создавалось для того, чтобы граждане могли сообща арендовать у муниципалитета бывшие частные владения. Позднее в нем разместили квартиры.

Напомним, в июне сообщалось, что в Екатеринбурге также отреставрируют старинный деревянный дом на Пролетарской, 10. Он представляет из себя уникальный образец деревянного зодчества в стиле модерн, построенный в 1910 – 1912 гг. архитектором Иваном Янковским. Сейчас в нем расположен музей «Литературная жизнь Урала XX века».

Еще один старинный екатеринбургский особняк, который планируют отреставрировать к осени, находится рядом с клубным домом «Тихвин» по адресу Сакко и Ванцетти, 69. Еще в 2021 г. здание выкупила компания «Деловой дом на Архиерейской», которая решила приспособить его под современное использование.

В целом в Екатеринбурге около 800 зданий внесено в список объектов культурного наследия, не все они сегодня в должном состоянии. По мнению экспертов, чаще всего это связано с тем, что собственники просто не знают, что с такими домами делать.