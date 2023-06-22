В Екатеринбурге отреставрируют два старинных дома XIX и начала ХХ веков

Один из них — музей, другой в будущем — ресторан. Первый – уникальный образец деревянного модерна, второй – памятник архитектуры, под которым археологи нашли культурный слой XVIII в.

В Екатеринбурге отреставрируют старинный деревянный дом на Пролетарской 10. Он представляет из себя уникальный образец деревянного зодчества в стиле модерн, построенный в 1910–1912 гг. архитектором Иваном Янковским. Сейчас в нем расположен музей «Литературная жизнь Урала XX века».

Фото: JustMedia.ru

Здесь заменят вертикальную металлическую лестницу, ведущую на антресоль, обновят ручки, сделанные в 1990-х. Частично перепланируют первый и подвальный этажи. Ремонтники будут использовать те же материалы, что и при первоначальной постройке. Также объект обработают огнебиозащитой. Об этом сообщает JustMedia.ru.

Еще один старинный екатеринбургский особняк, который планируют отреставрировать к осени, находится рядом с клубным домом «Тихвин» по адресу Сакко и Ванцетти, 69. Еще в 2021 г. здание выкупила компания «Деловой дом на Архиерейской», которая решила приспособить его под современное использование.

Фото: Е1.RU

Вот только под самим зданием обнаружили культурный слой XVIII — начала ХIХ в. В июне государственная историко-культурная экспертиза всё равно одобрила проект, но при прокладке подземных сетей за процессом должны будут следить археологи, пишет Е1.RU.

Мы уже рассказывали, что в Екатеринбурге около 800 зданий внесено в список объектов культурного наследия. Некоторые из них ухоженны, отреставрированы надлежащим образом и радуют глаз горожан и гостей города, другим повезло меньше. По мнению экспертов, чаще всего это связано с тем, что собственники просто не знают, что с такими домами делать. Такое мнение у Евгения Евстифеева, начальника научно-методического отдела МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия».

Недавно, снос одного из старинных особняков остановили с помощью прокуратуры и полиции. В этой ситуации свою роль сыграла общественность — специалисты по сохранению памятников и архитекторы-реставраторы. В итоге 9 июня прокуратура подала иск с обеспечительными мерами к собственнику земли под этим зданием — ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро». Оспаривается исключение комплекса усадьбы из реестра объектов культурного наследия (ОКН).

Судьба многих старинных зданий, представляющих культурную историческую ценность, до сих пор не решена.

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