Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.06
84,24
92,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных дома XIX и начала ХХ веков

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных дома XIX и начала ХХ веков
Иллюстрация: ru.freepik.com

Один из них — музей, другой в будущем — ресторан. Первый – уникальный образец деревянного модерна, второй – памятник архитектуры, под которым археологи нашли культурный слой XVIII в.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге отреставрируют старинный деревянный дом на Пролетарской 10. Он представляет из себя уникальный образец деревянного зодчества в стиле модерн, построенный в 1910–1912 гг. архитектором Иваном Янковским. Сейчас в нем расположен музей «Литературная жизнь Урала XX века».

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных дома XIX и начала ХХ веков 1

Фото: JustMedia.ru 

Здесь заменят вертикальную металлическую лестницу, ведущую на антресоль, обновят ручки, сделанные в 1990-х. Частично перепланируют первый и подвальный этажи. Ремонтники будут использовать те же материалы, что и при первоначальной постройке. Также объект обработают огнебиозащитой. Об этом сообщает JustMedia.ru.

Еще один старинный екатеринбургский особняк, который планируют отреставрировать к осени, находится рядом с клубным домом «Тихвин» по адресу Сакко и Ванцетти, 69. Еще в 2021 г. здание выкупила компания «Деловой дом на Архиерейской», которая решила приспособить его под современное использование.

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных дома XIX и начала ХХ веков 2

Фото: Е1.RU

Вот только под самим зданием обнаружили культурный слой XVIII — начала ХIХ в. В июне государственная историко-культурная экспертиза всё равно одобрила проект, но при прокладке подземных сетей за процессом должны будут следить археологи, пишет Е1.RU.

Мы уже рассказывали, что в Екатеринбурге около 800 зданий внесено в список объектов культурного наследия. Некоторые из них ухоженны, отреставрированы надлежащим образом и радуют глаз горожан и гостей города, другим повезло меньше. По мнению экспертов, чаще всего это связано с тем, что собственники просто не знают, что с такими домами делать. Такое мнение у Евгения Евстифеева, начальника научно-методического отдела МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия».

Недавно, снос одного из старинных особняков остановили с помощью прокуратуры и полиции. В этой ситуации свою роль сыграла общественность — специалисты по сохранению памятников и архитекторы-реставраторы. В итоге 9 июня прокуратура подала иск с обеспечительными мерами к собственнику земли под этим зданием — ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро». Оспаривается исключение комплекса усадьбы из реестра объектов культурного наследия (ОКН).

Судьба многих старинных зданий, представляющих культурную историческую ценность, до сих пор не решена.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге на продажу выставят два старинных дома, находящихся под охраной государства.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведетПочему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет
  • Реконструкцию трассы Екатеринбург — Тюмень отложили. Причина в финансахРеконструкцию трассы Екатеринбург — Тюмень отложили. Причина в финансах
  • Свердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населенияСвердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населения
  • Отбиться от претензий ФНС с каждым годом сложнее. Как бизнесу избежать налоговых споров?Отбиться от претензий ФНС с каждым годом сложнее. Как бизнесу избежать налоговых споров?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.