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В Екатеринбурге на продажу выставят два старинных дома, находящихся под охраной

Особняк им. Федорова
Особняк им. Федорова. Иллюстрация: wikimapia.org

Особняк им. Федорова, находящийся в аварийном состоянии уже несколько лет, мэрия планирует продать за 10,5 млн руб. Новому владельцу предстоит серьезный ремонт.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Игорь Сутягин, исполняющий обязанности главы Екатеринбурга, подписал постановления об утверждении условий приватизации муниципального имущества, расположенного на ул. Чернышевского, 9 и пр. Ленина, 13А. Оба здания являются объектами культурного наследия народов Российской Федерации.

Особняк им. Федорова, расположенный между ул. Добролюбова и 8 Марта, выставлен на продажу за 10 585 000 руб. Его владелец должен будет поддерживать территорию в благоустроенном состоянии и выполнять работы по сохранению объекта, в том числе проводить ремонт. Здание находится в аварийном состоянии с 2019 г.

Во втором объекте, на ул. Ленина, будет продан только подвал площадью 37,3 кв.м. Сейчас его арендует  «Компания Брокеркредитсервис», договор заключен до ноября 2026 г. Помещение продают за 924 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщал, что Дом Гайдара в центре Екатеринбурга было решено отдать под офисы. В начале марта эксперты выдали положительное заключение на проект сохранения и приспособления памятника истории регионального значения к современным городским нуждам.

В ближайшее время дом ждет реставрация, арендатор планирует сохранить объемно-планировочную структуру здания, восстановить декоративную отделку фасадов, ограждение балкона и металлическое ограждение кровли. Внутри планируется оставить оригинальную лестницу.

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Автор: Александра Клименко
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