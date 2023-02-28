Старинный особняк в квартале «Екатеринбург-Сити» приспособят под апарт-отель

Усадьбы ювелира Антипина — характерный образец городской усадебной архитектуры Екатеринбурга рубежа XIX–XX вв. Ее помещения адаптируют под нужды гостей. А по соседству организуют беседку с барбекю.

Трансформация усадьбы ювелира П. А. Антипина (ул. Октябрьской Революции, 52) в апарт-отель запланирована в рамках планировки квартала «Екатеринбург-Сити». Комплекс, состоящий из полукаменного двухэтажного дома (построен в нач. 1900-х гг.) и одноэтажного деревянного флигеля (построен в нач. 1910-х гг.), признан объектом культурного наследия.

Как пишут «Моменты», апарт-отель разместится в доме. Там появится общая зона, гостиная с кухней, четыре спальни, кабинет и санузлы. Флигель займет административный блок. Он будет состоять из двух кабинетов, зала переговоров и помещения для готовки еды. Еще на территории апарт-отеля организуют беседку с барбекю и место для отдыха.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге в 2023 г. отремонтируют 13 памятников архитектуры. В этом списке фигурирует и усадьба Антипина. Глава города Алексей Орлов отметил, что в этом году в сохранение объектов культурного наследия будет вложено в разы больше средств, чем в предыдущие годы.

Напомним, что в феврале жители Екатеринбурга назвали визитную карточку Екатеринбурга. Большинством голосов (37%) был выбрал Дом Севастьянова. Второе место у набережной Городского пруда (19%), на третьем месте здание мэрии (13%). Голосование проводилось на сайте «Активный Екатеринбург».