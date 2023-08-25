Heineken продала российские активы. И запретила производить в России пиво Amstel

Семь пивоваренных заводов перешли в собственность ставропольской компании «Арнест», которая занимается производством дезодорантов, освежителей воздуха и «Дихлофоса».

Нидерландская пивоваренная компания Heineken продала 100% российских активов за символический 1 евро, пишет Forbes со ссылкой на заявление компании. Условия сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп акций.

Все активы, включая семь пивоваренных заводов в России, переходят ставропольской группе «Арнест», которая взяла на себя обязательства сохранить на три года рабочие места 1,8 тыс. сотрудникам.

Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 г. Сделка повлечёт за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро, — говорится в сообщении компании.

В рамках сделки «Арнест» должна выплатить Heineken историческую межфирменную задолженность российского бизнеса в размере около 100 млн евро в рассрочку.

Хотя сделка заняла гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, тем не менее она обеспечивает существующий уровень благосостояния наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну, — отметил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.

В Heineken также добавили, что в течение шести месяцев в России будет прекращено производство пива под брендом Amstel.

Всего же портфеле Heineken около 30 брендов пива. Среди них — Zlaty Bazant, Guinness, Krusovice, Affligem, Gosser.

«Арнест» — крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и СНГ. Эта компания производит средства для волос «Прелесть», репелленты «Дихлофос», освежители воздуха Symphony, крем для обуви «Дивидик» и дезодоранты Deonica, уточняет РБК.

Как рассказывал DK.RU, весной 2022 г. концерн Heineken принял решение остановить новые инвестиции и экспорт в Россию, а также отказаться от доходов от российского бизнеса.

Еще один пивоваренный гигант, Carlsberg Group, также планировал продать российский бизнес, однако в июле 2023 г. президент Владимир Путин передал все российские активы Carlsberg Group во временное управление Росимуществу, сообщал DK.RU.