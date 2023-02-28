Убытки в 300 млн евро: Heineken пытается «закрыть транзакцию в России»

Весной 2022 г. концерн Heineken принял решение остановить новые инвестиции и экспорт в Россию, а также отказаться от доходов от российского бизнеса.

Уход Heineken запланирован на первую половину текущего года. Фирма предварительно оценила убытки от закрытия бизнеса в России примерно в 300 млн евро. Точный ущерб будет оценен позднее, после того, как бизнес передадут новому владельцу. Вместе с тем сообщается о сложностях с продажей российских активов, поскольку сейчас достаточно проблематично «закрыть транзакцию в России» в связи с корректировкой правил.

Весной 2022 г. концерн Heineken принял решение остановить новые инвестиции и экспорт в Россию, прекратить производство, продажи и рекламы своего флагманского бренда. Также фирма решила отказаться от доходов от российского бизнеса. Производитель владеет такими брендами, как Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др.

Financial Times сообщила, что мексиканская компания Fomento Economico Mexicano (FEMSA) также намерена продать принадлежащие ей 14,8% доли Heineken, она оценивается в более 7 млрд евро.

Российский офис голландской пивоваренной компании Heineken в конце лета зарегистрировал линейку безалкогольных газированных напитков. Они заявлены под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон», рассказывыал DK.RU. В описании говорится, что напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Названия из деклараций прямо отсылают к продукции компаний Coca-Cola и Pepsi, приостановивших работу в России из-за геополитической нестабильности. «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь выпускает газированные напитки под маркой «Добрый», а PepsiCo сосредоточилась на линейках Evervess и «Русский дар».